Campionato Invernale Golfo del Tigullio: niente regate per assenza di vento

Lavagna. L’attesa degli organizzatori e degli equipaggi non è premiata. Niente regate, a causa dell’assenza di vento, nel terzo weekend (primo della seconda manche) del 47° Campionato Invernale Golfo del Tigullio, a cura del Comitato Circoli Velici del Tigullio. Dopo le prime sei prove disputate nel Golfo del Tigullio, la scena si sposta nel Golfo Marconi tra Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo dove per la premiazione dei vincitori della seconda manche tutto si deciderà nel prossimo atto nel weekend del 7 e 8 gennaio.

“Ce l’abbiamo messa tutta anche stavolta ma non siamo stati fortunati – allarga le braccia l’organizzatore Franco Noceti -. Sono certo che questa pausa di cinque settimane aumenterà la voglia di gareggiare da parte di tutti gli armatori e dei loro equipaggi: a nome del comitato organizzatore, gli auguri a loro e a tutti gli amanti della vela per serene festività natalizie”.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte a tutte le tre manche, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.

La prima (5-6 e 19-20 novembre) e terza (21-22 gennaio e 4-5 febbraio) manche si svolgono nelle acque del Golfo Tigullio. Per la seconda manche (3-4 dicembre e 7-8 gennaio) il teatro dei confronti sarà il Golfo Marconi. La partenza della prima prova, per le regate che si svolgeranno la domenica, verrà effettuata alle 9, per quelle del sabato dalle ore 11. La classifica overall del campionato prenderà in considerazione le due migliori manche di ogni equipaggio. Le prime tre imbarcazioni classificate nelle tre categorie; ORC, IRC e Gran Crociera acquisiranno il diritto a partecipare alla Coppa dei Campioni, regata riservata ai primi tre yachts delle categorie sopracitate nei campionati invernali d’altura della Prima Zona.

Il 47° Campionato Invernale Golfo del Tigullio è organizzato dal Comitato Circoli Velici del Tigullio, diretto dallo storico organizzatore Franco Noceti, grazie alla collaborazione tra Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico Santa Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale Santa Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano, Yacht Club Sestri Levante.