Campionati mondiali a Melbourne: Alberto Razzetti quarto nei 200 farfalla

Melbourne. Al Melbourne Sport and Aquatic Centre, in Australia, si sta svolgendo la sedicesima edizione dei campionati mondiali in vasca da 25 metri.

Nei 200 farfalla il primatista italiano Alberto Razzetti chiude al quarto posto con 1’50″12, distante dal suo record italiano di 1’49″06, dopo aver lottato fino all’ultima bracciata per il podio. Lo precede Noè Ponti, allenato in Svizzera da Massimo Meloni, con 1’49″42 e vince l’oro e il titolo iridato il fuoriclasse sudafricano Chad Le Clos con il tempo di 1’48″27 che vale anche il record africano, bagnato dalle lacrime di gioia.

“Non sono per niente contento – dice il campione del mondo uscente, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport e seguito da Stefano Franceschi -. Il quarto posto e il tempo non mi soddisfano assolutamente. Sentivo le gambe pesanti e ho patito anche le subacquee”.