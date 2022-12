Campese, mister Meazzi ritrova la vittoria contro la Baia Alassio: “Punti importanti, raccolti 2 mesi di scarsi risultati”

Alassio. Vittoria esterna nella gara di domenica scorsa contro la Baia Alassio. Match abbastanza sofferto per la Campese nella prima frazione di gioco, diversa la musica al rientro in campo: gol di Criscuolo che apre le danze per le reti di Pastorino e Nanta e vittoria conquistata.

L’allenatore genovese si dimostra rasserenato dopo aver ottenuto i tre punti in questo importantissimo scontro diretto: “Sono punti importanti, venivamo da 2 mesi di scarsi risultati e oggi era fondamentale vincere. Male l’approccio del primo tempo dove abbiamo rischiato di subire gol, ottimo quello del secondo, dove esprimendo il nostro calcio siamo riusciti a prendere in pugno la partita”.

Altro scontro diretto domenica, contro l’Ospedaletti, per accrescere in classifica ed uscire dalla zona play-out: “Sarà un’altra partita molto ardua, fondamentale per noi per cercare di ribaltare il nostro posizionamento finale”