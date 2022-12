Campagna Amica Liguria protagonista sabato 10 dicembre in via del Campo

Genova. In occasione della manifestazione Green Christmas party, patrocinata dal Comune di Genova e dal Municipio centro-est, in programma in via del Campo e nel Sestiere di Prè per il prossimo sabato 10 dicembre, Campagna Amica Liguria e la qualità del territorio e dei suoi produttori certificati diventano protagonisti nella verde cornice della sostenibilità portata avanti da questo particolare evento natalizio.

Organizzata dalle associazioni “La coscienza di Zena” e “Via del Campo e caruggi”, la manifestazione vede per la prima volta insieme diverse realtà del territorio, a cui i produttori associati di Coldiretti hanno voluto unirsi per rispondere unitamente alla voglia di cambiamento proposta da un territorio che, proprio questo sabato, è deciso a dimostrare quanto questo nobile fine possa farsi concreto. Diversi i banchi Coldiretti e Campagna Amica presenti per l’occasione lungo tutta via del Campo, pronti a farsi promotori di un territorio che ha davvero tanto da offrire a turisti e residenti. Area, questa, su cui Coldiretti sta altresì investendo concretamente, anche su sollecitazioni delle Istituzioni, in attività che, nell’immediato futuro, potranno diventare un punto di incontro stabile tra produttore agricolo e consumatore e dar, così, vita a un vero e proprio agorà nel cuore della città in cui la valorizzazione dei prodotti d’eccellenza liguri si interseca in maniera proficua con la popolazione.

“Siamo felici – commentano Luca Dalpian e Paolo Campocci, Presidente e Direttore di Coldiretti Genova – di dare il via a questa interessante collaborazione con le associazioni di quartiere in un’area tanto importante e rappresentativa del territorio genovese, preludio delle molteplici attività che abbiamo in programma di realizzare a beneficio delle nostre imprese associate, delle famiglie e di cittadini e turisti tutti”.