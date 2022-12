Cambio al comando dei vigili del fuoco di Genova: lascia Lotito, arriva Orrù

Genova. Passaggio di consegne al vertice del comando dei vigili del fuoco di Genova.

Dopo due anni e mezzo di permanenza come comandante, l’ingegnere Vincenzo Lotito lascia l’incarico per assumere incarichi di vertice presso gli uffici del ministero a Roma.

“Lascio con dispiacere un comando di grande tradizione operativa, realtà di una città bellissima e accogliente. Conoscevo già la Liguria essendo stato già comandante a Savona, e oggi, come allora, mi sono sentito a casa”.

Subentra l’ingegnere Francesco Orrù proveniente dal comando di Perugia. Nativo di Sassari, classe 1964, laureato in ingegneria elettrotecnica, è entrato nei vigili del fuoco nel 1994, è stato alla guida di molti comandi tra cui Asti, Cuneo, Alessandria, Cagliari, Perugia.

“Prendo servizio a Genova con la consapevolezza di chi si troverà in un comando che opera in un territorio complesso, fatto di infrastrutture, industrie, aree votate al turismo, di mare e di montagna e lo fa con grandi capacità tecniche e sempre con attenzione allo sviluppo delle stesse. Da parte mia l’entusiasmo per questa nuova esperienza”.