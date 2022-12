Calcio, Serie C. Il genovese Luca Tabbiani è il migliore allenatore del Girone A

Fiorenzuola D’Arda. Un riconoscimento importante per una vecchia conoscenza del calcio dilettantistico ligure. Il mister del Fiorenzuola, formazione piacentina che milita in Serie C, è il genovese Luca Tabbiani ed è stato premiato come migliore Allenatore Girone A dell’anno agli Italian Sport Awards tenutisi ad Altavilla Silentina (SA).

La stagione scorsa Tabbiani ha guidato la squadra alla salvezza da neopromossa, salto di categoria che è stato raggiunto proprio con l’ex Vado e Lavagnese in panchina.

Quest’anno i rossoneri sono nuovamente partiti bene ed occupano la sesta posizione in classifica, in piena zona playoff. Un lavoro che, quindi, ha trovato la propria continuità nel corso del tempo.