Bus gratis, Cub trasporti: “E’ solo propaganda elettorale di Bucci, in pericolo i conti dell’azienda”

Genova. “Sempre in campagna elettorale! Da qualche giorno il sindaco di Genova nonché sindaco della città metropolitana ha dichiarato alla stampa di voler erogare il trasporto pubblico in gratuità per la cittadinanza. Con un’azienda che ha parecchi milioni di deficit, è proprio necessaria una simile manovra geniale? Una scelta del genere è solamente propagandistica e mette sicuramente in pericolo i conti aziendali già in difficoltà dopo quasi tre anni di mancati introiti dovuti alle restrizioni sanitarie”

Queste le parole del sindacato Cub trasporti, che entra in polemica con i progetti dell’amministrazione civica sulla gestione del trasporto pubblico

“Oltretutto la scelta del Sindaco di mantenere Amt in house è vincolata ad avere i conti aziendali in ordine….a che gioco sta giocando Bucci? La Cub Trasporti prende nettamente le distanze da queste scelte e ribadisce che vengano ridotti i premi ai dirigenti,per dare un segnale ai lavoratori,che non sono gli unici a rimetterci. Siamo convinti che il servizio pubblico vada rilanciato con investimenti mirati al rinnovo del parco mezzi e l’ammodernamento delle rimesse migliorando così le condizioni lavorative di autisti e operai nonché dell’utenza. Le scelte scellerate a sfondo elettorale si pagano a caro prezzo”