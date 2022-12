Bucci resta sindaco, le reazioni: Toti augura “buon lavoro”, per Paita “usare i ricorsi per far politica è un errore”

Genova. Marco Bucci resta sindaco di Genova in carica fino a fine mandato, nel 2027. Il Tribunale civile del capoluogo ligure ha deciso che non c’era incompatibilità tra l’incarico da sindaco e quello di commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera e quindi il primo cittadino non era ineleggibile. A seguire le reazioni del mondo della politica.

Toti, avanti tutta e buon lavoro

“Avanti con Bucci! Accogliamo con grande favore la notizia con cui i magistrati hanno respinto il ricorso sulla presunta ineleggibilità del sindaco di Genova, confermando dunque la legittimità della sua elezione. In questo modo è stato finalmente rigettato il ricorso di chi voleva annullare la volontà degli elettori. Siamo molto soddisfatti ed eravamo sicuri che non potesse andare che in questo modo”. Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando la notizia. “Adesso possiamo dire ancora di più: forza sindaco e buon lavoro”.

Paita, no all’uso della giustizia

“Dal tribunale di Genova un’ottima notizia: il sindaco Bucci può restare al suo posto, il ruolo di sindaco non è incompatibile con quello di commissario. Certo è che in una democrazia sana non si dovrebbe essere arrivati a questo punto” afferma Raffaella Paita, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva in Senato.

E prosegue: “Usare i ricorsi per fare politica é un errore. La giustizia usata per fare politica è un obbrobrio illiberale, l’unica arma in mano a certa sinistra da oltre 30 anni. Quella sinistra che ha usato oggi quest’arma contro Bucci ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza e debolezza”.

“Critichino pure Bucci per ciò che fa se ne sono capaci ma metterlo in discussione per il suo ruolo di commissario dimostra quanto poco abbiano capito della città e anche della loro sconfitta”, conclude.

Rixi, sentenza di buonsenso contro invidia

“Marco Bucci rimane in carica come sindaco e commissario straordinario per il viadotto Polcevera. Il ricorso è stato respinto, ora avanti tutta con le tante sfide che ci attendono” dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

E prosegue: “Dalla nuova diga foranea al tunnel sub portuale, dalla Gronda al Terzo Valico, la preparazione sul campo del sindaco Bucci è fondamentale per il buon esito di opere che cambieranno il volto all’intero Nord Ovest del Paese”.

Poi conclude: “Dispiace solo che il ricorso sia stato firmato da persone che in passato hanno ricoperto ruoli importanti, anche nelle istituzioni. Purtroppo l’invidia porta spesso a errori senza senso. Bene Bucci, avanti cosi”.

Piana (Lega), avanti tutta caro nostro sindaco

“Avanti tutta caro Marco Bucci. I giudici del Tribunale di Genova hanno respinto il ricorso di chi, dalla parte della sinistra, voleva annullare la volontà popolare dei genovesi, i quali, al primo turno, hanno democraticamente confermato il nostro sindaco. Non avevamo dubbi sulla legittimità della candidatura e dell’elezione di Marco Bucci, che rimane in carica per il bene di Genova e dei genovesi” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Alessio Piana.

Mai (Lega), rispettato il voto democratico dei genovesi

“Siamo soddisfatti che il tribunale abbia respinto il ricorso contro l’elezione di Marco Bucci a sindaco. I giudici hanno confermato ciò che i genovesi hanno deciso in modo democratico lo scorso 12 giugno. Giustizia è fatta e adesso Bucci potrà continuare a lavorare per far progredire Genova rimasta per troppi anni immobile sotto il gioco della sinistra, la stessa che ha provato a farlo cadere portandolo in tribunale” dice in una nota Stefano Mai capogruppo Lega in Regione.

Lega in Consiglio comunale: felici per sentenza che ha rigettato il ricorso

Siamo felici che il Tribunale di Genova abbia rigettato il ricorso proposto da alcuni cittadini genovesi, tra cui purtroppo figuravano anche esponenti illustri, e abbia confermato quanto scelto dai cittadini alle urne. Bucci resta il nostro sindaco ed è per noi il miglior sindaco che Genova abbia mai avuto. Adesso avanti tutta e tutti uniti come abbiamo fatto in questi anni per fare le opere che cambieranno il volto della città. Sarebbe stato davvero assurdo che gli atti deliberati negli anni da più Presidenti del Consiglio che hanno rinnovato la nomina di Commissario a Bucci venissero smentiti e confutati da una sentenza” dice in una nota il gruppo Lega in Consiglio comunale.