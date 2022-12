Bper Carige, ancora problemi informatici: segnalati “bug” per i bonifici on line

Genova. Era il 28 novembre quando per 800mila conti corrente Carige avveniva la migrazione al sistema di Bper per via della fusione per incorporazione della banca genovese nel gruppo emiliano. Un mese dopo, o quasi, i problemi non sono ancora finiti. Clienti privati e aziende si trovano a fare i conti con bug, malfunzionamenti, disservizi e anche se le criticità vengono via via risolte dai tecnici informatici del gruppo bancario le acque non si sono calmate del tutto. Il 1 dicembre Luigi Zanti, neo responsabile Bper per la Liguria, prevedeva due settimane di tempo per la messa a punto della migrazione.

Le ultime segnalazioni in ordine di tempo sono arrivate alla nostra redazione da un clientela privata in relazione all’home banking. Impossibile, da giorni, almeno per alcuni conti, effettuare bonifici da PC a causa di un errore di funzionamento che appare al termine dell’operazione. L’utente si è rivolto al servizio clienti on line. Risposta celere anche nei giorni festivi e nessun “bot” automatico ma “umani” con cui interloquire ma, seppur con “faccine sorridenti”, l’unica risposta alla domanda “quando ripristinerete il servizio?” è stata una “non risposta”.

La banca suggerisce al cliente privato che non riesce a effettuare bonifici da Pc di farlo attraverso la App. Peccato che dalla App la stessa operazione costi 50 centesimi in più. “Non è soltanto una questione di spiccioli ma una questione di principio – ci scrive il lettore – non è possibile che dopo un mese ci siano ancora problemi su operazioni così basilari”.

Che sarebbe stata una transizione non semplice era prevedibile ma il fatto che il sistema non sia andato ancora a regime sta rappresentando non pochi inciampi. Poco prima di Natale i disagi erano stati vissuti direttamente dai dipendenti del gruppo che non si erano visti accreditare stipendi e tredicesime. La banca aveva poi “risolto” con un acconto di 1500 euro e la promessa del versamento integrale a breve. Dipendenti che, in queste settimane, peraltro, sono impegnati con tutte le loro forze a rispondere alle informazioni e ai reclami degli utenti che riscontrano problemi.

Oltre ai privati i disservizi sul fronte “bonifici” continuano a colpire le utenze aziendali e quelle condominiali. Questo perché il passaggio di sistema e la necessità di uniformarsi alla nuova operatività, con un moltiplicarsi di password per i diversi conti, si è tradotta in operazioni, ancora una volta bloccate. Tanto che l’associazione di categoria Anaci, nei giorni scorsi, ha lanciato l’allarme sui troppi studi che non riescono a effettuare pagamenti.