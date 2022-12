Borgo Incrociati, allarme degrado tra alcol e droga: “Spostare il Sert da via Canevari”

Genova. Spostare il Sert da via Canevari per arginare i problemi di sicurezza e degrado che da anni affliggono la zona di Borgo Incrociati. La richiesta arriva dalla maggioranza del Municipio Bassa Valbisagno con un ordine del giorno di Fratelli d’Italia presentato a integrazione di una mozione firmata dai capigruppo dell’opposizione.

Il tema è annoso. “Ubriachezza molesta, consumo e spaccio di droga con tanto di siringhe abbandonate, episodi di violenza e deturpamento nelle vicinanze degli esercizi commerciali“, sono i fatti citati nel documento promosso da Genova Civica insieme a Pd, Noi con Ferrante e Lista Rosso-Verde. Una situazione che risulta peggiorata da quanto la Asl ha aperto il centro di servizi per tossicodipendenti in via Canevari.

Nello scorso ciclo amministrativo per le stesse ragioni era stata invocata all’unanimità un’ordinanza anti-alcol nella zona di Borgo Incrociati. Divieti specifici che non sono mai arrivati (il consumo di alcol in strada è vietato di notte in tutta Genova e di giorno in altri quartieri), mentre nel frattempo qualcuno si è spostato in piazza Manzoni, espandendo di fatto il fenomeno proprio davanti alla sede del Municipio.

“Il Sert è una concausa, ma crea oggettivamente delle problematiche – spiega il presidente del Municipio Angelo Guidi -. Non è la soluzione ottimale nemmeno per i suoi utenti. Un altro fattore che attira degrado è la presenza di negozi che vendono birra sottocosto. Il nostro consigliere delegato alla Sicurezza, Andrea Censi, sta lavorando di concerto con l’assessore Gambino e le forze dell’ordine per trovare una soluzione”. E piazza Manzoni? “La situazione ultimamente è migliorata – sostiene Guidi -. Varie volte sono intervenuti la polizia di stato e i carabinieri per gestire i casi più delicati”.

La mozione della minoranza impegna il presidente e la giunta a “coinvolgere celermente le autorità competenti e l’assessore alla sicurezza affinché vengano intraprese azioni e presi provvedimenti”, a “pianificare una riqualificazione dell’area che tenga conto di tale fenomeno e con essa lo vada ad arginare” e ad “attenzionare l’area del Sert prevenendo fenomeni di disturbo”.

“Nel complesso, fatta questa integrazione da parte della maggioranza – spiega il capogruppo di Genova Civica Enrico Sergio Davico, con riferimento alla richiesta di Fratelli d’Italia – portiamo a casa un grosso risultato nel quale abbiamo trovato partecipi e d’accordo tutti i partiti di maggioranza che hanno votato a favore della mozione e delle integrazioni”.