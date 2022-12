Bolzaneto, una targa per ricordare il ciclista ucciso da un tir sul Ponte Divisione Alpina Cuneense

Genova. Una targa per ricordare Valerio Parodi, il ciclista 45enne di Ceranesi travolto e ucciso da un tir il 10 gennaio a Bolzaneto sul ponte Ponte Divisione

Alpina Cuneense.

L’iniziativa è dell”U.S. Pontedecimo Ciclismo, di concerto con la Fondazione Michele Scarponi, che lo hanno ricordato durante l’ultimo Giro dell’Appennino del 2 giugno scorso, con un traguardo volante posto in Via al Santuario di N.S. della Guardia, all’altezza del Ponte Divisione Alpina Cuneense, traguardo denominato “Memorial Valerio Parodi e Michele Scarponi”.

Allo scoprimento della targa sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive, “che vogliamo sensibilizzare sul problema della sicurezza stradale: l’incidente di Valerio è tragicamente simile quello di Davide Rebellin, grande amico del Giro dell’Appennino, che aveva accettato l’invito a festeggiare con tutti i nostri amici il 115° anniversario della fondazione dell’U.S. Pontedecimo Ciclismo, rinunciando ad altri inviti per essere presente alla Società Operaia Cattolica N.S. della Guardia di Pontedecimo, ove era in programma il 9 dicembre una serata in suo onore” ricorda l’Us Pontedecimo.

Allo scoprimento della targa, con la benedizione di Don Gabriele Bernagozzi, sarà presente Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi, che successivamente che parlerà delle iniziative della Fondazione per il 2023.