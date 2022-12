Bimbo picchiato a Ventimiglia, parla il padre: “Provo schifo per quello che gli hanno fatto”

Ventimiglia. “Schifo, provo schifo a pensare a queste persone e a quello che hanno fatto al mio bambino. Nessun bambino, per nessun motivo al mondo, deve attraversare l’inferno. Ho schifo”. Sono le parole, riportate dall’agenzia Ansa, del padre del bimbo ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, massacrato di botte a Ventimiglia dal compagno settantenne della nonna paterna. Entrambi gli anziani risultano indagati con l’accusa di lesioni gravissime.

“Non sento mia madre da poco dopo la farsa dell’incidente – ha detto riferendosi alla prima versione fornita dall’anziana quando è stato trovato il bambino con varie lesioni -. Qualcosa non mi tornava. L’ultima volta che l’ho vista è stata qui al Gaslini quando è venuta a trovare il mio bimbo. Qualche giorno dopo, il suo compagno ha confessato ma, ripeto, ho chiuso completamente i rapporti quel giorno in ospedale. Provo schifo”.

Per fortuna, intanto, migliorano le condizioni del piccolo. Come riportato da Riviera24, resta in prognosi riservata ma gli è stata diminuita la sedazione e ha riconosciuto il padre. Resta da comprendere anche il perché di tanta improvvisa violenza da parte di un uomo che fino a quel giorno non aveva mai dato segni di squilibrio. Secondo una prima ricostruzione, il 75enne avrebbe reagito perché infastidito dal bambino, che gli stava appresso mentre sistemava dei mobili invece di stare in un’altra area dell’appartamento di via Gallardi in cui la coppia vive.