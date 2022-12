Bimba di tre anni investita dall’auto del papà: è in codice rosso al Gaslini

Moconesi. Investita dall’auto del papà: così questa mattina è finita in ospedale una bimba di tre anni, coinvolta in un incidente in località Chiose nel comune di Moconesi, in Val Fontanabuona.

È successo intorno alle 11. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo alla guida della macchina stava facendo manovra e non si sarebbe accorto che la figlia, scesa poco prima dalla vettura, lo stava seguendo. La bimba sarebbe stata scontrata durante la retromarcia.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Cicagna e l’automedica di Lavagna. La bambina è apparsa in buone condizioni di salute ma ha riportato un sospetto trauma toracico. Per questo è stata prelevata dall’elisoccorso dei vigili del fuoco e trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cicagna per accertare la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità da parte del padre.