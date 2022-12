Basket, Sestri batte l’Ardita Juventus e si laurea campione d’inverno

Genova. Vittoria per la Pallacanestro Sestri nell’ultima sfida del girone d’andata, ottenuta contro l’Ardita Juventus e utile per la conquista del primo posto, in attesa della ripresa del campionato a gennaio.

Nella prima fase della sfida entrambe le squadre hanno grande fluidità in attacco. Successivamente Sestri registra la difesa e riesce a concludere il primo tempo con soli 22 punti subiti, considerato anche un canestro sulla sirena. Nella terza frazione Ardita prova ad accelerare, ma i Seagulls riescono a capitalizzare in attacco coinvolgendo tutti i giocatori in campo, muovendo bene la palla, trovando sia tiri aperti sia canestri in contropiede. Nella quarta frazione la Pallacanestro Sestri amministra e conquista così i due punti.

“È stata la partita che ci aspettavamo – commenta coach Francesco Guida – Gli avversari sono partiti forte, con entusiasmo, trovando buone soluzioni in attacco. Noi abbiamo risposto con altrettanta precisione offensiva ma difensivamente potevamo approcciare meglio alla gara. Poi abbiamo mostrato le nostre qualità, in entrambi i lati del campo, trovando buono vantaggi nei nostri giochi contro la difesa a uomo e muovendo bene la palla contro la zona avversaria. Questo ci ha permesso anche di dare minuti a chi solitamente gioca meno e sono felice per questo. Chiudiamo il girone di andata primi in classifica. Non possiamo che essere soddisfatti. Sono stati mesi in cui la società, lo staff e gli atleti hanno lavorato bene e meritiamo questo traguardo sebbene sia parziale. Sono ragazzi che non fanno fatica a stare insieme, disponibili e con cultura del lavoro. Li ringrazio. Dobbiamo ancora esprimere tutto il nostro potenziale, possiamo ancora esplorare equilibri tecnici e tattici differenti per cui credo che il futuro sia dalla nostra parte se sapremo meritarcelo”.

TABELLINO

PALLACANESTRO SESTRI vs ARDITA JUVENTUS 71-51 (21-14; 37-22; 56-35)

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 4, Cavallaro 11, Zerbino 1, Muzzì 6, Fazio 2, De Paoli 4, Pintus 15, Gallo 9, Barnini 7, Khelifi 10, Capittini, Grosso 2. Coach Guida. Assistente: Calvia.

ARDITA JUVENTUS: Lotti 2, Carena 7, Micali 17, Franconi 1, Mancini M., Borghini, Brocca 5, Dallorso 4, Mancini P. 1, Carbonaro 2, Callo 11, De Marte 1. Coach: Chiesa. Assistente: Garaventa.