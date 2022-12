Basket Pegli: in B due punti contro la Polismile, in C cadono i ragazzi contro il My Basket

Genova. Una vittoria e una sconfitta per il Basket Pegli in Serie B femminile e in Serie C maschile. Da un lato le ragazze di coach Conte conquistano i due punti contro la Polismile Torino al PalaCorradi di Arenzano. Dall’altro si ferma la striscia positiva dei ragazzi di coach Conforti, sconfitti dal MY Basket Genova al PalaFigoi.

Due punti importanti quelli colti dalle ragazze al PalaCorradi, al termine di una serata impreziosita dalla Teddy Bear Toss in favore delle famiglie ucraine in Liguria. Una sfida che Arecco e compagne hanno subito indirizzato grazie al gap della prima frazione. Via via il vantaggio è poi sempre aumentato fino al +34 finale, che vede salire così le arancioblù a quota dodici punti.

“È stata una partita difficile da giocare perché tantissimo spezzettata, visto il numero dei fischi sia da una parte che dall’altra – racconta coack Mario Conte – Abbiamo fatto fatica ad entrare in ritmo ma siamo state più precise e una serie di palle recuperate ci hanno lanciato in contropiede riuscendo così a scavare un buon gap. Venivamo da una settimana difficile dove non ci siamo mai allenate al completo, ma le ragazze si sono fatte trovare pronte e abbiamo portato a casa due punti importanti”.

Ragazzi autori invece di una buona prova in trasferta per tre quarti della sfida. Decisiva la prima frazione, in cui gli avversari portano l’inerzia dalla loro con un parziale di 30-17. Da lì in poi comincia la rimonta, con i pegliesi che trovano anche il vantaggio ma che subiscono il ritorno del MY nell’ultima fase della sfida. Quattro vittorie e una sconfitta, dunque, per il Basket Pegli nelle ultime cinque partite di Serie C Silver.

Questo il commento di Alfredo Conforti, coach della prima squadra maschile: “Partita approcciata non benissimo. Pronti, via e abbiamo preso un 30-17 di parziale nel primo quarto. Poi abbiamo giocato bene ma questo gap ce lo siamo portati avanti tutta la partita. È stata una gara, a mio avviso, giocata anche bene, tolto il primo quarto, ma il MY Basket è stato più bravo di noi a portare a casa la partita. Eravamo entrambe a quattro vittorie consecutive. A noi avrebbe fatto molto piacere chiudere l’anno in bellezza con la quinta vittoria consecutiva ma così non è stato. Non c’è tuttavia da mangiarsi le mani. Da domani ci mettiamo in palestra per lavorare sui nostri errori, come per esempio quelli difensivi contro il MY. Lavoreremo per ricominciare il 15 gennaio contro Tigullio un ottimo girone di ritorno”.

TABELLINI

SERIE B

BASKET PEGLI vs LAPOLISMILE TORINO 84-50 (23-13; 17-10; 18-11; 26-16)

BASKET PEGLI: Bertini 19, Ranisavljevic 15, Arecco 14, Nezaj 11, Camarda 9, Aquilano 5, Policastro 5, Magno 2, Barberis 2, Berglund 2, Calabrese, Orlandini. Coach: Conte.

LAPOLISMILE TORINO: Jakpa 13, Cherubini 8, Abbate 6, Nicora 5, Landi 4, Vairo 4, Vitulo 4, Carnevale 2, Ricci 2, Zanoni 2, Audenino, Cappa. Coach: Terzolo.

SERIE C SILVER

MY BASKET GENOVA vs BASKET PEGLI 77-70 (30-19; 19-16; 9-16; 19-19)

MY BASKET GENOVA: Prezioso 12, Caversazio 3, Giacomini 13, Pesce 7, Calabrese 3, Costa, Poirè 2, Zito 17, Penco 5, D’Acunto 13, Pastorino, Alloisio 2. Coach: Innocenti.

BASKET PEGLI: Mozzone 5, Conforti Ale. 17, Monaldi 4, Bruzzone, Nicoletti 11, Nsesim 11, Cartasegna, Schiano 2, Vagnati, Zaio 14, Grillo 2, Zaio 4. Coach: Conforti Alf.