Basket Pegli, chiamata azzurra per Lara Pozzato: sarà nello staff tecnico al raduno della Nazionale U16 femminile

Genova. Grande notizia in casa Basket Pegli. Lara Pozzato è stata ufficialmente convocata dalla Nazionale Italiana U16 femminile nello staff tecnico di Giovanni Lucchesi in occasione del Raduno in programma a Chianciano Terme, dal 27 al 30 dicembre.

Pozzato, nata a Moncalieri e al Basket Pegli dal luglio 2020, è impegnata su più fronti nel settore femminile della società pegliese. Capo allenatrice del gruppo U17 e prima assistente di Mario Conte sia in U19 sia nella prima squadra, in Serie B piemontese, con la quale ha conquistato il secondo posto durante la passata stagione.

Questo il suo commento emozionato sulla chiamata in Azzurro: “Ci sono certi sogni che hai paura anche solo ad esternare, a pronunciare, a raccontare, a sfiorare. Ci sono poche parole per poter esprimere la sensazione che si prova quando ti chiamano per un evento così importante. In un attimo anni di sacrifici, rinunce, lavoro duro e impegno hanno un senso e tutto sembra più colorato. Le soddisfazioni che ti regala questo sport non sono paragonabili con nient’altro. Sono grata per questa grandissima opportunità. Cercherò di esserne all’altezza. Ringrazio le persone che mi hanno aiutato supportandomi negli anni, che hanno condiviso con me gioie e lavoro sul campo. Guarda Nonno, un piccolo passo l’ho fatto”.