Basket Pegli, Antonello Losito in raduno con la Nazionale Under 15

Genova. Con grande soddisfazione il Basket Pegli comunica che Antonello Losito, giocatore arancioblù, è stato inserito tra gli atleti a disposizione per il raduno di Novarello della Nazionale Under 15, guidata da Alessandro Nocera, in programma tra martedì 27 e giovedì 29 dicembre.

La seconda notizia “azzurra” della settimana dopo la convocazione di Lara Pozzato nello staff tecnico di Giovanni Lucchesi con l’Under 16 femminile.

Losito, classe 2008 di 202 cm, è arrivato in estate dalla Pallacanestro Mottola della presidentessa Notaristefano, per rinforzare il gruppo che sta affrontando il campionato Under 15 e il campionato Under 17 in Piemonte.