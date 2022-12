Bari vs Genoa LIVE: sfida al vertice della Serie B tra terze della classe

BARI 0 – GENOA 1 (2′ Puscas)

Nel frattempo, i dati esatti del pubblico sugli spalti: 48.877 (7.651 abbonati; 344 tifosi ospiti)

21′ Bari pericoloso. Cheddira orchestra una ripartenza fulminea servendo in profondità Benedetti. Errore del giocatore del Bari che decide di provare a servire un compagno al centro invece di tirare da buona posizione. Decisiva la chiusura di Dragusin.

Il goal in apertura di Puscas impone al Bari di sbilanciarsi. Il Genoa può aspettare per poi ripartire nei varchi. Deve però fare bene i conti visto che, banalmente, più tempo passa il Bari con il pallone tra i piedi maggiori saranno le chance di trovare il pareggio.

15′ Aramu indirizza verso il centro dell’area un calcio di punizione. Bani colpisce bene di testa ma la palla finisce fuori alla destra del portiere.

12′ Il Bari prova a costruire e a giocare nella metà campo del Genoa. Bani e compagni fanno buona guardia chiudendo i varchi centrali e laterali.

9′ Dorval entra in area dalla destra e cade perché ostacolato da Jagiello. Proteste dei locali per la mancata assegnazione del calcio di rigore. Decisione giusta del direttore di gara visto che il giocatore del Bari si è chiaramente lasciato cadere.

2′ Genoa in vantaggio! Puscas! Aramu premia l’inserimento centrale in area di Gudmundsson, che controlla ostacolato da un difensore. La sfera finisce tra i piedi di Puscas che, da pochi passi, fredda il portiere locale.

Si parte! Mariani comanda l’inizio delle ostilità. Grifone incaricato di battere il calcio di inizio. Divisa nera per il Genoa. Maglia bianca per il Bari.

1′ Genoa in campo con il modulo 4-3-3. In attacco, Puscas preferito a coda al centro dell’attacco. Mister Mignani punta su Cheddira, giocatore che dovrebbe essere tornato carico a mille dopo la storica spedizione mondiale del Marocco.

Primo tempo

Manca poco al fischio di inizio. Sarà una partita che andrà in scena in uno stadio infuocato visto che saranno quasi cinquantamila gli spettatori presenti al San Nicola. Tra le fila dei padroni di casa, Walid Cheddira, tornato dal campionato del mondo in Qatar durante il quale ha scritto la storia del Marocco, prima squadra africana a raggiungere i quarti di finale di un Mondiale. Nel Genoa, parte dalla panchina Coda.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzota; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Benedetti.

A disposizione: Frattali, Terranova, Zuzek, Pucino, Bosisio, D’Errico, Bellomo, Botta, Mallamo, Salcedo, Ceter, Scheidler, Cangiano. Allenatore: Mignani.

Genoa (4-3-1-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello, Strootman, Frenrup; Aramu; Puscas, Gudmundsson. A disposizione: Semper, Agostino,Vogliacco, Boci, Ilsanker, Czyborra, Sturaro, Galdames, Badelj, Gudmundsson, Tpouré, Yalcin, Yeboah, Coda. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Preri e Del Giovane. IV uomo: Camplone. Var: Di Paolo. Avar: De Meo.

Al “San Nicola” partita tanto difficile quanto importante per il Genoa. I pugliesi sono appaiati ai rossoblù in classifica a quota 30 punti. Vincere significherebbe in entrambi i casi non perdere contatto con le prime due posizioni, le uniche valide per il salto diretto in Serie A. Al momento, il Frosinone guida la classifica con 39 punti. Alle spalle dei laziali, la Reggina con 36. I galletti di mister Mignani sono in un ottimo momento di forma, visto che non perdono da otto gare. Il Genoa deve dare un ulteriore segnale forte al campionato dopo il successo ottenuto contro il Frosinone capolista.