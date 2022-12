Bambini disabili, a Genova ancora 840 in lista d’attesa per accedere alle terapie

Genova. Il tema delle terapie per bambini disabili è tornato al centro del dibattito in consiglio regionale con due interrogazioni presentate da Pippo Rossetti (Pd) e Ferruccio Sansa.

Sono circa 2mila i minori ancora in attesa di cure, secondo quanto ha riportato l’assessore Angelo Gratarola. I problemi sono in particolare nell’Asl 2 savonese e nell’Asl 3 genovese. Le liste d’attesa si sono ridotte del 30% nel 2022, raggiungendo in alcuni casi il 50%, ma la situazione resta critica nonostante l’ingresso già annunciato di nuovi professionisti, tra cui 25 logopedisti in Asl 3.

“Dopo anni di indifferenza e grazie all’impegno di famiglie, consulta e associazioni accreditate, è stato fatto qualche passo in avanti con assunzioni e maggiori contributi, ma ancora sono tanti i bambini e le bambine disabili in lista d’attesa – rimarca Rossetti -. La giunta Toti due deve accettare che i soldi non dati dalla giunta Toti uno agli enti che fanno riabilitazione ai bambini devono, come proposto da loro, essere usati per ridurre ulteriormente queste liste che, come dichiarato dall’assessore Gratarola, nella Asl 3 vedono ancora circa 840 bambini in attesa“.

“Sono disabili gravi e meno gravi, sensoriali, mentali, fisici che devono godere come previsto dei Lea di una diagnosi ed un intervento precoce. Per questo ho chiesto un approfondimento in commissione dove potremo avere informazioni più dettagliate sulla gestione delle tre sentenze del Tar che danno torto alla Regione, ma anche su come ha remunerato le aziende; sulle molte assunzioni di personale specialistico promesse; sull’ insufficiente budget e su quello necessario per incrementare le prestazioni degli enti accreditati, fino alla discutibile gestione delle liste d’attesa”, elenca Rossetti. “Non si può chiedere alle famiglie di farsi carico e di pagare un servizio che è un loro diritto e non si possono lasciare decine e decine di bambini e bambine ad aspettare le cure riabilitative”, conclude Rossetti.

“È passato un anno dalla mancata presa in carico di oltre un migliaio di bambini con disabilità e, ad oggi, la situazione non è cambiata – critica Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. In consiglio regionale ci siamo impegnati con interrogazioni e interpellanze, anche oggi l‘opposizione ha posto al centro della discussione politica la questione. Continueremo la nostra lotta presentando nei prossimi giorni di discussione del bilancio alcuni emendamenti a riguardo. Ci troviamo davanti ad una giunta sorda ed incapace di dare una risposte veloci e chiare. Una Giunta prigioniera di logiche burocratiche che andranno ad aggravare una situazione già difficile”.