Autostrada A7, due tratti chiusi tra le 22 di lunedì 12 e le 5 di martedì 13 dicembre

Genova. Sull’autostrada A7, Milano-Serravalle, per lavori di installazione by-pass alla progressiva km 24+900, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Dicembre alle ore 05:00 di Martedì 13 Dicembre 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Gropello Cairoli (Km 30+644) e Bereguardo (Km 21+431), ramo di svincolo in entrata da Gropello Cairoli per la medesima carreggiata nord compreso.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada al casello di Bereguardo (Km 21+431).

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Dicembre alle ore 05:00 di Martedì 13 Dicembre 2022, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra i caselli di Bereguardo (Km 21+431) e Gropello Cairoli (Km 30+644), ramo di svincolo in entrata da Bereguardo per la medesima carreggiata sud compreso.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada al casello di Gropello Cairoli (Km 30+644).