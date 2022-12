Autocarro incastrato in via Felice Romani e incidente a Terralba, mattinata difficile per il traffico genovese

Genova. Mattinata difficile per la viabilità genovese a causa di una serie di problemi verificatisi tra l’alba e le 9 circa.

La polizia locale ha segnalato rallentamenti tra via Peschiera e via Gropallo a causa della chiusura momentanea di via Felice Romani e di un incidente di moto, in centro città. Il primo problema è stato quello relativo al mezzo pesante che non riusciva a fare manovra. Sul posto, per risolvere, oltre ai vigili urbani sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

L’incidente è invece avvenuto poco prima delle 8.30 in via Gropallo e ha visto cadere a terra una donna di 40 anni, portata al San Martino in codice giallo.

Un altro incidente è avvenuto invece in corso Gastaldi, all’incrocio con il ponte di Terralba. Anche in questo caso si è trattato di un mezzo a due ruote. una persona è stata soccorsa in codice verde e portata al San Martino. Ancora problemi in zona però per via del semaforo sul lampeggio.

Polizia locale e vigili del fuoco al lavoro stamani anche in via Custo, via interna al quartiere di Bolzaneto, in Valpolcevera, per la caduta di un cornicione su alcune auto in sosta. Danni alle vetture ma non ci sono stati feriti.

All’alba contrattempo selvatico in corso Europa: all’altezza del civico 546 sono stati segnalati i “soliti” cinghiali in strada.