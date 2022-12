Atletica leggera, convocazione azzurra per il lanciatore Davide Costa del Cus Genova

Genova. Ottime notizie per l’atletica leggera del CUS Genova. Davide Costa, martellista biancorosso, è stato infatti convocato al Raduno di Lanci a Tirrenia, nel pisano, in programma dall’8 al 18 gennaio. Gli atleti e le atlete convocate saranno sotto osservazione in vista della Coppa Europa in Portogallo che si svolgerà l’11 e il 12 marzo.

Una convocazione importante per Costa. Per il martellista la prossima fase regionale sarà il viatico verso i Campionati Italiani Invernali di Rieti, dove verrà decisa dal Direttore Tecnico la composizione delle due squadre azzurre, maschile e femminile, impegnate in terra lusitana a Leiria. Primi impegni a Lucca e La Spezia a fine gennaio, con ultima gara della fase regionale a Genova a inizio febbraio.

Per Costa il 2022 sarà un anno da ricordare. Primatista ligure nel lancio del martello con il suo 67.06, superando proprio il suo tecnico Superina. Terzo ai Campionati Italiani Invernali Promesse, secondo nei Campionati Italiani Estivi e quinto agli Assoluti di Rieti, così come quarto ai Campionati del Mediterraneo U23 di Pescara. Il tutto dopo aver già vestito l’Azzurro nel 2021 anche agli Europei U20 di Tallinn e ai Mondiali U20 di Nairobi.

“Sono contentissimo – commenta Davide Costa – mi fa piacere essere parte del gruppo dei lanciatori della Nazionale, con cui ormai ci vediamo almeno una volta ogni due mesi. Siamo un gruppo coeso e ogni volta ci diamo stimoli per migliorare, anche se – come dico sempre – bisogna essere bravi a trovarli anche in casa e con Valter Superina sto lavorando molto bene”.

Davide Costa chiude così la stagione degli Azzurri del CUS Genova dopo averla aperta, con la sua partecipazione ai Campionati del Mediterraneo U23 in estate. Tra i biancorossi in Nazionale, nel 2022 anche Aramis Corona e Viola Bernuzzi, convocate ai Raduni U20 dell’Italrugby.