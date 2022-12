Assicurazione auto: cresce la richiesta per il preventivo online

I preventivi online per le assicurazioni auto sono in crescita grazie ai molteplici vantaggi che offrono: dal risparmio alla possibilità di avere una comparazione tra le diverse Compagnie assicurative, così da personalizzare al massimo la propria polizza.

Il punto di forza di queste Compagnie che si trovano sul web, che siano più o meno note, è nell’aver eliminato in parte o totalmente le filiali fisiche, abbattendo così i costi e potendo offrire all’utenza servizi di alta qualità a tariffe competitive.

Come calcolare il preventivo per l’assicurazione online

I dati personali sono quelli richiesti in prima battuta in caso di preventivo online: molto spesso, infatti, la proposta prescelta si potrà ricevere per mail e valutare prima di sottoscrivere la polizza.

Al fine di ottimizzare la procedura, bisogna inserire anche informazioni concernenti la professione e la città di residenza, in quanto le Compagnie di assicurazione valutano, tra gli altri elementi, anche la mole di traffico e la densità abitativa. Possono essere fondamentali anche i componenti della famiglia che si metteranno alla guida, la loro fascia di età, nonché la classe di merito del conducente principale.

Se si cagionano sinistri, la classe di merito infatti aumenta facendo lievitare in maniera proporzionale il premio assicurativo. Al contrario, diminuiranno entrambi. Ma per un neopatentato che desideri risparmiare, nel preventivo online basta inserire la volontà di usufruire della Legge Bersani, che consente di sfruttare una classe più bassa appartenente a un altro membro più esperto, anche se il mezzo utilizzato è diverso.

Se si pensa di inserire nell’auto un antifurto di tipo digitale, ciò costituirà un’ulteriore possibilità di risparmio e anzi, in talune formule di base si possono ottenere sconti se si autorizza l’installazione della cosiddetta scatola nera: essa garantisce sia al conducente che alla Compagnia assicurativa di ricostruire in maniera piuttosto fedele le performance del guidatore e della vettura e quindi l’eventuale sinistro cagionato o subito.

Altre varianti che possono inficiare sul preventivo finale sono la presenza di impianto alternativo a GPL, di gancio di traino e, ovviamente, il ricovero che si destina al mezzo, se su strada o in un box protetto.

Preventivo assicurazione online: le garanzie accessorie disponibili

Una volta ottenuta la schermata con i vari preventivi si può avere, già a colpo d’occhio, un’idea di quello che è più aderente alle proprie esigenze.

Soprattutto, si saprà se è possibile rateizzare il premio in due semestri o persino dilazionarlo di mese in mese, magari appoggiando il pagamento su una carta di credito: in molti prediligono tale modalità per scongiurare dimenticanze e non avere pensieri.

Ogni singola Compagnia di assicurazioni, poi, può aggiungere optional come la copertura Furto e incendio, il Risarcimento diretto o la già citata scatola nera. La polizza Furto e incendio, di solito viene integrata per veicoli nuovi e di alto valore, mentre il Risarcimento diretto consente di ricevere l’indennizzo direttamente dalla propria Compagnia senza attendere quella della controparte, in caso di sinistro subito.

In autonomia, poi, l’utente può aggiungere o togliere altre coperture, a seconda delle necessità: la Eventi naturali per danni subiti a causa di condizioni meteo particolarmente avverse, la Atti vandalici o la Cristalli per proteggersi da danneggiamento di vetri o carrozzeria da parte di terzi, la Kasko per avere risarcimenti anche se si cagiona il sinistro e persino l’Assistenza stradale per viaggiare più serenamente anche per lunghe tratte.