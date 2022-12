Asl 3, emesso il bando per 15 ostetriche in scadenza. Pastorino: “Merito di Linea Condivisa”

Genova. È stato emesso dalla Asl 3 genovese l’avviso per l’assunzione a tempo determinato di 15 ostetriche per la durata di sei mesi. Una misura che servirà anzitutto a salvare il personale con contratto in scadenza il 31 dicembre 2022.

“Il mancato rinnovo di contratto avrebbe rappresentato non solo un danno a queste professioniste ma anche un oltraggio per il lavoro svolto egregiamente in questi ultimi due anni”, commenta il consigliere regionale Gianni Pastorino secondo cui questo è “un importante risultato di Linea Condivisa“.

“Penso alle oltre 1.500 visite domestiche (svolte anche in epoca Covid), dunque alla continuità assistenziale, alla presenza costante nei consultori, alle presa in carico rapida e diretta dell’utenza – prosegue Pastorino -. Queste professioniste hanno rappresentato un punto di riferimento all’interno della sanità pubblica per la tutela dei servizi di maternità e non solo. Se queste professioni non fossero state prorogate l’ambulatorio per il secondo livello di screening per il cervicocarcinoma (Lea) sarebbe rimasto privo di personale ostetrico, personale che – ricordiamolo – in questi mesi è stato formato”.

Le domande andranno presentate alla casella Pec protocollo@pec.asl3.liguria.it mediante una casella di posta certificata entro il 15 dicembre. La nuova graduatoria verrà formata dando maggior peso ai titoli di carriera (15 punti su un massimo di 30).

“Questa emanazione del bando, in attesa del concorso, rappresenta un importante risultato di Linea Condivisa che dai primi di ottobre si è occupata della cosa, che ha interloquito con direttore generale, direttore sociosanitario di Asl, direttore del consultorio e in ultimo con l’assessore Gratarola. Tra le tante attività citiamo il sopralluogo al centro nascite dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena avvenuto qualche giorno fa dove si è evidenziata l’importanza di queste figure nei servizi sanitari offerti. Ora vigileremo affinché venga espletato al più presto il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di queste figure professionali”, conclude Pastorino.