Argentina-Francia, oggi la finale dei mondiali: non sarà solo Messi contro Mbappé

A sfidarsi sul terreno di gioco saranno Argentina e Francia, con i fenomeni Leo Messi e Kylian Mbappé pronti a duellare per il titolo di campione del mondo e, con tutta probabilità, di miglior giocatore del torneo.

Oggi pomeriggio alle 16.00 tutti gli occhi del mondo, o quasi, saranno incollati agli schermi per l’atto finale del campionato del mondo di calcio di Qatar 2022.

Messi e Mbappé, per ora sono, capicannonieri del torneo con 5 gol. Tre gli assist per l’argentino e due per il francese. Ma la finale dei mondiali è anche tanto altro, a cominciare dalle dichiarazioni al vetriolo di Didier Deschamps che potrebbe ugugliare il record italiano di Vittorio Pozzo che ha vinto due mondiali di fila in panchina.

La sfida si giocherà al Lusail Stadium, mentre ieri si è disputata la cosiddetta “finalina” che ha visto trionfare la Croazia, terza qualificata, sul Marocco, che ha comunque fatto la storia, prima squadra africana della storia a centrare un comunque prestigioso quarto posto.

L’Argentina arriva a questa finale dopo aver superato il girone C, con Polonia, Messimo e Arabia Saudita e aver eliminato Australia (ottavi di finale), l’Olanda (quarti di finale) e la Croazia (semifinale).

La Francia, invece, è risultata prima classificata nel girone D, con Australia, Tunisia e Danimarca e ha poi eliminato Polonia (ottavi di finale), Inghilterra (quarti di finale) e Marocco (semifinale).

Si scaldano i motori dunque per l’appuntamento clou della competizione che incoronerà la nuova nazione campione del Mondo, mentre nei due paesi sono già state organizzate le rispettive feste. Ma a gioire, ovviamente, sarà solo uno: Messi o Mbappé?