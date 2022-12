Aree ex Ilva, Venzano (Fim Cisl Liguria): “Nessuna parola sull’importanza strategica della siderurgia”

Genova. “Si continua a parlare di aree ex Ilva e dell’interesse da parte di quattro aziende della logistica per 400 posti di lavoro. Non sentiamo invece nessuna parola, e questo ci dispiace e preoccupa sull’importanza strategica della siderurgia per il nostro paese che ha scarse materie prime e che non può permettersi di perdere la siderurgia” spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

E prosegue: Forse non tutti considerano che ciò significherebbe cancellare intere filiere industriali perché andrebbero fuori mercato. Continuiamo quindi a chiedere il rilancio della siderurgia con un piano industriale che valorizzi le opportunità e lo sviluppo, solo dopo questo si può parlare di insediamenti negli spazi liberi, qui invece si invertono le priorità strategiche”.

Poi conclude: “Siamo quindi sempre pronti a confrontarci su ciò che serve per garantire un lavoro di qualità creando assunzioni, ma vanno considerate tutte le priorità del caso”.