Aree ex Ilva, L’Usb al sindaco Bucci: “Parole inaccettabili, chiediamo un confronto serio”

Genova. Anche il sindacato Usb interviene sulla questione delle aree ex Ilva per le quali, come ha annunciato ieri il sindaco, ci sarebbe una cordata di aziende pronta a insediarsi.

“Una proposta che non deriva da nessun confronto con i sindacati e i lavoratori, che va contro un Accordo di programma che è in essere ed è riconosciuto da Acciaierie D’Italia” dice il coordinamento Usb di Acciaierie d’Italia.

Per l’Usb “Le parole del Sindaco Bucci, che ieri ha detto ‘se ci sono delle aree dove io da cinque anni e mezzo non vedo neanche una persona che cammina’, le riteniamo inaccettabili perché i lavoratori di Acciaierie D’Italia ed ilva in AS chiedono rispetto e solidarietà da parte delle istituzioni, vicinanza e soprattutto difesa, che ad oggi non si è verificata, vista la cronica assenza delle istituzioni durante le manifestazioni dei lavoratori”.

L’Usb chiede “un confronto onesto sul futuro delle aree e dei lavoratori, che non possono continuare a pagare gli errori da parte delle istituzioni a tutti i livelli. Oggi serve responsabilità”