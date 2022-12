Ansia, depressione, insonnia e rabbia: psicofarmaci e anni di terapia per i sopravvissuti del Morandi

Genova. Ansia, depressione, insonnia ma anche incubi ricorrenti, rabbia, irritabilità. Sono i sintomi più comuni di una patologia complessa di cui spesso soffrono i cosiddetti ‘sopravvissuti’ a eventi tragici.

E sono i sintomi che stamani sei medici legali, chiamati a ribadire davanti al tribunale quando scritto nelle relazioni tecniche, hanno riscontrato dei superstiti del crollo dei Morandi. E non sono a chi è volato giù dal ponte rimanendo gravemente ferito, come Federico Cerne, che ha cancellato l’evento traumatico dalla memoria a causa di un’amnesia dissociativa o dell’allora ex compagna Rita Giancristofaro, che ha descritto la situazione difficile che sta vivendo anche oggi ,a distanza di 4 anni, ma anche di chi il crollo lo ha visto da vicino perché abitava o lavorava accanto al ponte e magari è arrivato tra i primi a cercare di soccorrere chi è rimasto sotto quel 14 agosto 2018.

Alessandro Bonsignore, Armando Mannucci, Camilla Tettamanti, Luca Vallegra, Francesco Ventura e Gabriele Rocca sono tutti medici legali e quasi tutti lavorano all’istituto di medina legale di Genova hanno spiegato perché i testimoni ‘oculari’ di quello che è accaduto, hanno dovuto prendere psicofarmaci e poi iniziare un percorso di psicoterapia che per qualcuno non è ancora chiuso.

Il disturbo da stress post traumatico (PTSD) viene diagnosticato se i sintomi vengono riscontrati dopo oltre un mese dall’evento: “Prima si parla di disturbo da stress acuto” ha spiegato il medicalo legale Gabriele Rocca. Ed è chiaro che non è automatico ‘ammalare’ di PTSD: “Le reazioni agli eventi si contestualizzano all’interno di una personalità

quindi ai traumi le persone reagiscono diversamente anche a seconda della capacità di adattamento alle situazioni di stress”. Per tutti i testimoni ascoltati fino ad oggi in udienza i medici hanno evidenziato una lesione della durata superiore a 40 giorni, quindi definita “grave”.

Domani in aula sotto attesi Giancarlo Lorenzetto e Gianluca Iacovella, membri della commissione parlamentare di inchiesta istituiti dopo il crollo del ponte. Mercoledì invece torneranno a parlare superstiti e testimoni oculari che non sono potuti venire a Genova la scorsa settimana.