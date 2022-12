Angelo Baiardo, esonerato Claudio Paglia: la guida tecnica passa a Gabriele Repetto

Genova. È Gabriele Repetto il nuovo allenatore della prima squadra dell’Angelo Baiardo. Prende il posto dell’esonerato Claudio Paglia.

Il tecnico, con trascorsi alla guida delle giovanili della Sampdoria, lascia la guida della Leva 2007 e viene promosso sulla panchina della compagine militante in Eccellenza.

Il suo vice sarà Gianluca Ceresa. Fa il suo ingresso nel gruppo dirigenziale della prima squadra anche Giuseppe Cileone, ex giocatore del Baiardo.

“A tutto il nuovo staff, un in grosso in bocca al lupo”, commenta la società che ieri ha così annunciato l’esonero di Paglia: “L’Unione Sportiva Baiardo 1946 comunica ufficialmente di aver risolto in maniera consensuale il rapporto con il tecnico della prima squadra Claudio Paglia. La società, nell’augurargli le migliori fortune per il prosieguo della carriera, lo ringrazia per il lavoro svolto e per la serietà dimostrata in questi anni alla guida della squadra”.

Il club genovese al momento è al 14° posto nel girone A di Eccellenza, in piena zona playout. La scorsa domenica, con la Lavagnese è arrivata la settima sconfitta in 13 partite giocate. Per questo la società, con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra, ha deciso di cambiare la guida tecnica.