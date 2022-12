Anarchici, Alfredo Cospito resta al 41bis anche se il suo processo viene sospeso

Genova. Alfredo Cospito resta al 41bis nello stesso giorno in cui viene sancito lo stop al processo per il quale è finito nel regime restrittivo per eccellenza.

E lui, 55 anni, prosegue lo sciopero della fame dopo aver perso circa 30 chili. Oggi infatti il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo avanzato dai suoi difensori contro il regime di carcere duro che gli era stato applicato per quattro anni, ma i giudici della Corte di Assise d’appello di Torino hanno accolto una richiesta dei legali dell’uomo, sollevando una questione di legittimità costituzionale.

Gli atti verranno ora trasmessi alla Consulta. Intanto, dopo i blitz di ieri a Bologna e Roma, torna alta l’attenzione per le proteste degli anarchici in tutta Italia.

Cospito è accusato di strage politica per l’esplosione di due ordigni nei pressi di una caserma dei carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo, la notte del 2 giugno 2006, che però non ha causato né morti ne feriti. La norma su cui i giudici di Torino hanno chiesto un intervento è quella che impedisce di concedere l’attenuante del fatto di lieve entità se l’imputato è considerato recidivo. Per Cospito la Procura generale aveva chiesto l’ergastolo, ma i giudici torinesi che hanno stoppato il processo, parlano di fatti di “lieve entità”

La Cassazione aveva annullato la precedente sentenza di appello: per gli ermellini il reato per cui si doveva procedere era appunto la strage politica, anche se, come hanno osservato oggi i magistrati piemontesi, il gesto “per un caso fortunato” aveva provocato solo “danni limitati alle cose”. E poi, ricordano i giudici di Torino, nei processi precedenti la pubblica accusa aveva ritenuto anche lei di lieve entità il fatto contestato. Invece, in questa occasione, la Procura generale si era “discostata” chiedendo appunto l’ergastolo.

Cospito, classe 1967, è il primo anarchico sottoposto al 41bis, in genere riservato a mafiosi e terroristi. Era stato già condannato per l’attentato, nel 2012, al dirigente dell’Ansaldo Roberto Adinolfi, gambizzato. E ora protesta contro il carcere duro con lo sciopero della fame: “E’ determinato ad andare avanti” ha fatto sapere l’avvocato Flavio Rossi Albertini: “Secondo il nostro medico, è arrivato al limite”. Intanto, dopo le proteste e i blitz di ieri a Roma e Bologna, è tornata oggi a farsi sentire la voce degli anarchici: “Le conseguenze” del no del giudice alla sospensione del 41 bis, “qualsiasi queste saranno, sono da imputare agli apparati di Stato” è apparso sulle pagine social riconducibili a un centro sociale torinese di area anarchica.

Nelle stesse ore, sulla sede della Lega di Sant’Ambrogio, in Val di Susa nel Torinese, sono apparse in vernice rossa delle scritte contro il 41 bis e in solidarietà con Cospito. La scorsa notte a Cagliari sono state danneggiate tre vetrate e il monitor del bancomat di una banca: un’azione ‘firmata’ ‘Alfredo libero’. L’altra notte invece la protesta ha colpito Roma, con cassonetti bruciati, vetrate e bancomat danneggiati e ricoperti di scritte nei quartieri di San Giovanni e Tuscolano; ieri mattina invece, nel centro di Bologna, due giovani hanno occupato una gru lasciando pendere dall’alto uno striscione con la scritta ‘il 41bis uccide’, ‘Alfredo libero, tutti liberi’ e ‘Morte allo Stato’.