Amt, la nuova presidente Gavuglio: “La gratuità? È stata un volano. Ora più soldi dalle sanzioni”

Genova. La gratuità di metropolitana e impianti verticali “è stata un volano perché ha determinato un aumento dei passeggeri su tutta la rete quindi maggiori ricavi da bigliettazione”. Così la nuova presidente di Amt Ilaria Gavuglio, alla conferenza stampa di presentazione a Palazzo Tursi, difende la misura varata dalla giunta Bucci che – come confermato oggi dall’assessore Campora – sarà prorogata per tutto il 2023. Ma non solo: nonostante le incertezze legate a minori ricavi e caro energia, il bilancio del 2022 “sarà in pareggio”. E nel mirino c’è un’altra voce da aumentare al capitolo delle entrate: quella delle sanzioni.

Dunque avanti tutta sulla sperimentazione le cui ricadute negative sul bilancio, secondo indiscrezioni, sarebbero state uno dei motivi della rottura con l’ex presidente Marco Beltrami. La tesi di Ilaria Gavuglio, invece, è l’esatto opposto: “La gratuità sarà prorogata con le stesse modalità per tutto il 2023 sulla base dell’evidenza numerica di assoluta spinta che ha dato verso la crescita di utenti“. In particolare, secondo i dati raccolti dall’azienda, sulla metropolitana si è registrato un incremento di passeggeri pari al 34% nelle fasce orarie a pagamento, rispetto al 10% medio della rete Amt. Sugli impianti verticali (che sono sempre gratuiti) la percentuale sale al 44%. Il confronto è tra novembre 2021 (un mese prima dell’inizio della sperimentazione) e novembre 2022.

“Di fatto il costo della gratuità è ampiamente coperto dai benefici in termini di utenza – spiega Gavuglio – e rispetto al 2021 la società ha recuperato 7-8 milioni di ricavi da traffico“. Che non sono tutti attribuibili all’effetto volano della gratuità e comunque non bastano a colmare il gap rispetto al 2019, l’anno prima della pandemia. Ma che rappresentano una ragione più che sufficiente per continuare sulla stessa strada, “tenendo presente – ricorda la presidente – che l’obiettivo resta il trasporto pubblico completamente gratuito, da finanziare con fonti diverse dalla bigliettazione”. E cioè il sistema della congestion charge cui il sindaco Marco Bucci sta lavorando in particolare con Arcangelo Merella.

Ma sui conti di Amt pesano gli stessi fattori che attanagliano le altre aziende di trasporti italiane: il calo di passeggeri e l’incremento dei costi. All’appello mancano più di 13 milioni. “Sono stati anni difficili, l’azienda è stata capace di chiudere i bilanci del 2020 e 2021 in pareggio nonostante la forte perdita di utenti – risponde Gavuglio alla domanda sul tema -. Nel 2022 siamo stati bravi a recuperare ulteriori utenti persi grazie alla gratuità che ha incentivato le persone a usare i mezzi pubblici. Stiamo terminando il preconsuntivo, anche quest’anno chiuderemo in pareggio“. L’assessore Matteo Campora conferma che il Comune accantonerà 3 milioni per far fronte a eventuali urgenze. “E siamo fiduciosi – commenta – che il fondo nazionale ristori verrà ulteriormente incrementato rispetto alla prima versione della legge di bilancio. Del resto ci sono aziende in Italia che sono fortemente in perdita, mentre noi chiuderemo in parità”.

Un pallino dalle nuova presidente Gavuglio, che in Amt è già stata presidente del collegio sindacale, è quello delle multe. Secondo i dati forniti dal direttore generale Stefano Pesci, l’azienda riscuote solo il 30% delle sanzioni elevate, incassando così circa 1,9 milioni all’anno con la previsione di salire a 2,5 milioni nel 2022. L’obiettivo è recuperare il più possibile di quanto dovuto: “A gennaio partirà un progetto pilota“, annuncia Gavuglio. “Abbiamo chiesto di trovare modalità innovative che già esistono e che permettono di raddoppiare le performance rispetto all’Agenzia delle entrate”, specifica Campora.

Insomma, se nel breve termine la priorità sarà far quadrare i conti, la scelta di Ilaria Gavuglio risponde anche alla logica di “completare i tanti progetti di trasformazione del trasporto pubblico metropolitano”, come si legge nel comunicato del Comune. E quindi – ricorda l’assessore Campora – la metropolitana “da triplicare”, incluso lo Skymetro in Valbisagno, gli assi di forza che permetteranno anche di rinnovare gran parte del parco mezzi circolante, ma anche la costituzione di una nuova “agenzia della mobilità” con funzioni di coordinamento “che permetterà azioni di recupero sull’Iva”.

Il profilo. Ilaria Gavuglio è stata nominata il 23 dicembre, prima donna alla guida dell’azienda, oltre che la persona più giovane nel suo ruolo. Laureata con lode in Economia e commercio all’Università di Genova, Ilaria Gavuglio è commercialista, esperta contabile e revisore ufficiale dei conti. Nata a Genova l’8 luglio 1975, ha una pluriennale esperienza in campo contabile, finanziario e nell’ambito delle operazioni straordinarie societarie e del marketing strategico. Ha ricoperto e ricopre diversi incarichi nei collegi sindacali di aziende pubbliche e private di medie/grandi dimensioni in differenti settori di business. Svolge attività di consulenza societaria e fiscale presso società di medie dimensioni.