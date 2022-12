Amt, Ilaria Gavuglio verso la presidenza: prima donna alla guida dell’azienda di trasporto pubblico

Genova. Dopo le dimissioni di Marco Beltrami dalla presidenza di Amt Genova il Comune sarebbe pronto a nominare, entro la prossima settimana – ma i tempi potrebbero essere anche più stretti – il suo successore. Anzi, successora. Il nome che sempre più insistentemente circola per ricoprire l’incarico è quello di Ilaria Gavuglio. Se i rumors fossero confermati sarebbe la prima presidente donna per l’azienda di trasporto pubblico genovese, ora fusa con la provinciale Atp.

A parte la questione di genere, un mero dettaglio in una fase delicata per il futuro della partecipata, a far pendere la decisione verso Gavuglio è la sua esperienza professionale. 47 anni e una carriera molto densa nell’ambito di aziende pubbliche e private, è commercialista e revisora dei conti.

Ilaria Gavuglio faceva già parte del collegio sindacale di Amt e la comprovata conoscenza dei numeri e dei meccanismi dell’azienda costituisce un valore aggiunto. La professionista è passata però anche attraverso i collegi sindacali e i cda di realtà come Amiu, Fsu, Geam, Atp, fondazione Fulgis per citare solo alcune delle referenze.

Le dimissioni del presidente Beltrami sono arrivate il 12 dicembre (dopo 5 anni alla guida di Amt) insieme all’ennesima richiesta di chiarimenti alla giunta comunale sulla tenuta dei conti aziendali. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la questione della copertura finanziaria della proroga della gratuità di metropolitana e impianti verticali ma i rapporti tra il sindaco e il manager erano già incrinati da qualche tempo.

Bucci, dal canto suo, aveva liquidato la scelta di Beltrami come un fatto dovuto “allo stress” e aveva annunciato che il posto vacante sarebbe stato riassegnato a breve. Così, molto probabilmente, sarà.

Nei giorni scorsi si erano fatti strada anche altri nomi “papabili”: da quello dell’ex assessore al Traffico della giunta Pericu, Arcangelo Merella, ultimamente vicino a Bucci, a quello di Enzo Sivori, ex presidente di Atp, attualmente membro del cda, a quello di Santiago Vacca, amministratore unico di Genova Parcheggi e vicepresidente della Società per Cornigliano. Per sapere se a spuntarla sarà proprio Ilaria Gavuglio bisognerà attendere l’ufficialità della nomina.