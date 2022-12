Amt, entro Natale la nuova presidente: tanti dubbi sui conti ma non ci saranno nuovi tagli

Genova. Amt avrà una nuova presidente entro Natale. Dovrebbe arrivare venerdì, in occasione del prossimo consiglio d’amministrazione, la nomina di Ilaria Gavuglio, destinata a prendere il posto del dimissionario Marco Beltrami alla guida dell’azienda di trasporto pubblico. Un passaggio fondamentale ma non sufficiente a diradare le nubi che si sono addensate sul futuro della partecipata comunale, alle prese con problemi che in verità sono analoghi a quelli di altre città italiane. Al momento, però, parrebbe scongiurata una nuova stagione di tagli come quelli vissuti una decina d’anni fa.

L’allarme sui conti di Amt va ben oltre la sperimentazione della gratuità fortemente voluta dal sindaco Bucci e additata dalle indiscrezioni di stampa come casus belli della rottura con Beltrami. Su un bilancio da 200 milioni di euro, i mancati ricavi da bigliettazione su metropolitana e impianti speciali, secondo stime dell’azienda, impatterebbero per poco più di 2 milioni all’anno, quella che, secondo il primo cittadino, equivale alla “volatilità“, una fisiologica variazione percentuale di cui è necessario tenere conto.

A questi, però, vanno aggiunti i 13 milioni e mezzo di ristori per il calo di utenza in emergenza Covid che il Governo deve ancora versare. Poi è arrivato il caro energia, costato poco meno di 9 milioni. Il tutto in un contesto in cui i passeggeri, nonostante un +8% registrato sul 2021, sono comunque calati rispetto al periodo pre-pandemia, complice il ricorso allo smart working che ha cambiato le abitudini degli utenti.

Con Ilaria Gavuglio, 47 anni, commercialista con un curriculum di tutto rispetto in aziende pubbliche e private, si dovrà impostare “un ragionamento di ampio respiro”, capace di traguardare i prossimi 5-10 anni. Perché la carne al fuoco è tanta, al di là delle emergenze contingenti. Bucci è determinato a raggiungere l’obiettivo del trasporto pubblico totalmente gratuito sostituendo le entrate derivanti dai titoli di viaggio con quelli di un’ipotetica congestion charge, un pedaggio da applicare ai mezzi inquinanti che accedono al centro città. A monte di questo ragionamento c’è la creazione di un’unica agenzia metropolitana della mobilità che inglobi anche Genova Parcheggi integrando tutti i servizi.

“Bisogna fare una valutazione globale – commenta Edgardo Fano, segretario ligure della Faisa Cisal -. Noi continuiamo a proporre un patto per il trasporto pubblico locale che coinvolga la Regione, gli enti proprietari, le aziende e i sindacati come hanno fatto in Emilia Romagna, altrimenti nei prossimi anni il servizio sarà ingestibile. A breve faremo pervenire una richiesta di convocazione e ritorneremo sulla necessità di un ampliamento della discussione nei confronti della Regione. Del resto i problemi vanno ben oltre le dinamiche locali, i fondi previsti dal Governo non sono sufficienti. Inoltre le infrastrutture in programma, come lo Skymetro, comporteranno una riduzione di organico ma al tempo stesso avranno costi di gestione più alti, quindi sarà necessario trovare risorse adeguate”.

Quello che al momento sembra escluso è un nuovo piano di tagli, tanto sul fronte delle corse offerte quanto sull’organico, per far tornare in equilibrio i conti. Anche perché, come ricordano i sindacati, il trasporto pubblico funziona con una logica inversa: è l’offerta a generare la domanda e non il contrario. In altri termini: meno bus, servizio peggiore, altri utenti persi e ricavi in ulteriore diminuzioni. Un circolo vizioso che Tursi vuole evitare. Allo stesso modo non si parla per ora di aumenti tariffari, anche perché gravare sul costo della vita dei genovesi in questo momento storico sarebbe più che mai impopolare. Per ripianare eventuali buchi la giunta comunale ha messo a disposizione 3 milioni di euro. A breve spetterà a Ilaria Gavuglio, prima donna presidente di Amt, trovare la quadra e traghettare l’azienda verso il futuro.