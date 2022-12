Amiu, Zane (Fit Cisl): “I lavoratori chiedono le dimissioni del direttore generale Grossi”

Genova. “L’assemblea dei lavoratori Amiu della Fit Cisl ha espresso forti preoccupazioni e timori per il perdurare di una condizione ritenuta confusa e poco chiara dei vertici aziendali. I lavoratori sono molto contrariati per la continua politica di esternalizzazione di qualsiasi lavorazione aziendale, compresi pezzi fondamentali e strategici del core business. Ritengono inoltre necessaria l’immediata assunzione di un direttore dei servizi (anche facendo crescere qualche figura professionale interna) e le dimissioni del direttore generale”.

È quanto afferma in una nota Umberto Zane, coordinatore regionale della Fit Cisl Liguria nel comparto igiene ambientale.

Davide Grossi, continua il sindacalista della Cisl, è “considerato non adeguato a ridare slancio e prospettive a un’azienda che, di fronte a sfide importanti – presenta oggi molti problemi organizzativi e operativi, con riflessi negativi per gli stessi lavoratori e per i cittadini”.

“I lavoratori denunciano infine una carenza di democrazia sindacale, chiedendo l’indizione in tempi brevi delle elezioni delle Rsu”, conclude Zane,