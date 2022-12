Allerta neve in Liguria: vallate e alture genovesi a rischio gelicidio

Genova. Neve in arrivo sulle province di Genova e Savona, dove i comuni interni potrebbero essere soggetti ad intense nevicate nella giornata di domani, giovedì 15 dicembre. Un nuovo fronte perturbativo, infatti, ha raggiunto i cieli della nostra Liguria e domani, a partire dalla mattinata, potrebbe scaricare al suolo precipitazioni anche intense, che, unite alle basse temperature, dovrebbero tradursi in nevicate anche abbondanti sui rilievi della nostra provincia.

Arpal ha emesso un bollettino di allerta gialla per neve sul centro della regione (Genova e Savona e i versanti padani delle vallate) a partire dalle 10 di domani, giovedì 15 dicembre, almeno fino alla mezzanotte. Ad essere colpiti saranno soprattutto i comuni interni e i versanti padani delle nostre vallate, mentre sulla cosa si potrebbero verificare fenomeni a caratteri di nevischio misto pioggia.

Sulle alture della nostra provincia torna il rischio gelicidio che potrebbe verificarsi a causa del differenziale termico dei vari strati d’aria che in queste ore si stanno muovendo e mescolando su tutta la fascia costiera della Liguria. La massa d’aria più calda in quota permetterà alle precipitazioni di raggiungere il suolo ancora ‘liquide’, ma le gocce d’acqua potrebbero diventare immediatamente ghiaccio a contatto con il suolo ghiacciato, creando quindi un pericoloso strato di ghiaccio su cose, piante e asfalto.

Ecco le previsioni elaborate da Arpal:

OGGI MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE Venti settentrionali forti (50-60 km/h) e rafficati su Genova e Savona, in attenuazione in serata. Condizioni di disagio fisiologico per freddo, in attenuazione in serata.

DOMANI GIOVEDI’ 15 DICEMBRE Un’attiva perturbazione determina piogge diffuse di intensità fino a moderata con cumulate significative o localmente elevate specie su Tigullio e Spezzino con bassa probabilità di temporali forti. Quota neve in calo fino a fondovalle sui versanti padani di ponente e più localmente su quelli di levante, 300-400 m sull’interno della zona centrale della regione, 800-1200 m per l’Imperiese. Probabili fasi di gelicidio sui versanti padani e sulle alture di Genova e Savona. Venti forti da Sud-Est su Spezzino Tigullio e levante genovese, e rinforzo da Nord, di burrasca da Nord su Genova e Savona e parte orientale dell’Imperiese. Mare molto mosso per onda di libeccio.

DOPODOMANI VENERDI’ 16 DICEMBRE

Un nuovo impulso perturbato richiama correnti umide sudoccidentali in quota associate a piogge e rovesci sparsi al più moderati, più probabili sull’imperiese e i versanti padani. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali su centro ponente della regione, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Mare molto mosso per onda di libeccio. Locale disagio fisiologico per freddo per le province di Genova e Savona.