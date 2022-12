Allarme bomba davanti alla caserma dei carabinieri, ignoto abbandona un pacco ma è un panettone

Genova. Notte movimentata in salita San Leonardo, in pieno centro città, dove intorno alle 2 è stato fatto un intervento che ha coinvolto il nucleo artificieri della polizia con i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di un pacco lasciato davanti alla caserma dei Carabinieri Andrea Doria, in salita San Leonardo, in Carignano.

L’allarme è scattato non solo per il pacco in sé ma per le modalità con cui è stato abbandonato davanti all’edificio, obbiettivo sensibile, da una persona che per un paio d’ore ha camminato avanti e indietro nella strada ed è quindi stata notata per il fare sospetto.

Sono state due volanti a segnalare la situazione e a far scattare l’intervento degli artificieri della questura e dei vigili del fuoco. Il presunto “pacco bomba” è stato messo in sicurezza con l’acqua sparata dai cannoni idranti.

Alla fine il pacco è risultato contenere un panettone. Sono in corso indagini.