Alla neonatologia del Villa Scassi quasi 6mila prestazioni all’anno, Pastorino: “Toti voleva smantellarla”

Genova. Dal 1° gennaio 2021 al 28 novembre 2021 il reparto di neonatologia e pediatria del Villa Scassi ha totalizzato 5.882 prestazioni. Tra queste ci sono oltre 2mila visite pediatriche comprensive del follow-up dei neonati pretermine, 950 visite neonatologiche, oltre 500 ecografie, oltre 2 mila visite allergologiche. “La giunta Toti voleva letteralmente smantellare il centro nascite senza pensare alle conseguenze disastrose per il territorio”, commenta il consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea Condivisa fornendo i numeri.

“Sulla sanità si lanciano prima gli annuncia a mezzo stampa, senza una seria discussione nelle sedi competenti, per poi rimangiarsi tutto. Ed è proprio quello che è successo nel caso del centro nascite del Villa Scassi con l’assessore alla Sanità che nei giorni scorsi sembra aver ritirato ogni ipotesi di chiusura“, ricorda Pastorino.

Come anticipato da Genova24, infatti, l’orientamento della giunta Toti per il nuovo piano sociosanitario prevede un’integrazione tra Sampierdarena e Voltri, mantenendo il punto nascita nel primo e la ginecologia nel secondo. “Forse – prosegue il consigliere – la giunta non aveva fatto bene i conti su cosa poteva comportare una decisione del genere. È servito il lavoro dell’opposizione”.

Le quasi 6mila prestazioni “potevano sparire per magia perché il centro nascite del Villa Scassi è un pezzo del puzzle fondamentale per far funzionare anche la neonatologia e la pediatria. Per non parlare poi degli ambulatori ginecologici che permettono lo screening per il tumore della cervice uterina e le interruzioni volontarie di gravidanza di cui l’85% attraverso la distribuzione della pillola abortiva, la RU486. Senza il centro nascite viene meno un intero ecosistema sociosanitario”.

“La superficialità della giunta Toti su questa vicenda e su tutta la gestione della sanità in Liguria è a dir poco disarmante”, conclude Pastorino.