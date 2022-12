Alessandra Orsero eletta Presidente di Confetra Liguria

Genova. Alessandra Orsero è stata eletta lo scorso 1° dicembre Presidente di Confetra Liguria, l’organizzazione che a livello territoriale riunisce i principali enti e federazioni che aderiscono alla Confetra, la Confederazione nazionale dei trasporti e della logistica. La Dott.ssa Orsero, avvocato e manager della Fresco Ship’s Agency & Forwarding, società del gruppo internazionale Orsero Spa, ha una lunga esperienza nel campo delle spedizioni internazionali maturata a partire dal 1996, anno in cui entra a fare parte dell’ufficio legale del Gruppo Serra di Genova.

Non meno rilevante l’esperienza maturata nel campo associativo, per cui è oggi Vice Presidente di Isomar, l’Associazione degli Agenti e Spedizionieri delle Provincie di Savona e Imperia e della Spediporto, l’Associazione degli Spedizionieri di Genova, oltre che consigliere di Ligurian Logistic System. In passato ha rivestito la carica di Presidente di Isomar, nonché di consigliere di Federagenti e Fedespedi e, attualmente, è componente del legal advisory body di Fedespedi, membro delle commissioni sindacale e doganale di Federagenti e membro supplente dell’Organismo di Partenariato dell’Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale.

Nella seduta di insediamento, la Presidente Orsero ha individuato le priorità del suo mandato, evidenziando come la presenza sul territorio di un organismo di rappresentanza forte, che promuove e tutela gli interessi di tutti i settori rappresentati dal mondo confederale, costituisca una importante opportunità per affermare, anche di fronte alle autorità locali, il ruolo di centralità che – a buon titolo – spetta al comparto della logistica nel sistema produttivo nazionale. Alessandra Orsero ha commentato con soddisfazione il nuovo incarico sottolineando come: “questa nomina consente a tutti i soggetti rappresentati di essere parte attiva nel dialogo con gli interlocutori istituzionali sui temi più cari agli operatori, anche attraverso la partecipazione alle politiche di sviluppo in sede regionale”