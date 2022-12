Alcol e droga alla guida, la polizia locale farà almeno un controllo al giorno: “Reati accertati sono triplicati in 5 anni”

Genova. La polizia locale di Genova rafforza ancora di più i servizi di contrasto alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Nove nuove motociclette in forza al corpo, 10 nuovi precursori e 4 etilometri di ultima generazione e soprattutto – grazie a questi nuovi strumenti – la direttiva di effettuare almeno un servizio al giorno finalizzato ai controlli su strada per l’individuazione di queste problematiche.

Lo hanno annunciato oggi davanti alla sede della polizia locale in piazza Ortiz il comandante Gianluca Giurato e l’assessore alla polizia locale del Comune di Genova Sergio Gambino mostrando le nuove motociclette, destinate a quattro pattuglie del nucleo pronto intervento, e i nuovi dispositivi tecnologici. Tutti acquisti fatti dall’amministrazione grazie ai fondi del progetto ministeriale “Incidente? Pensaci prima”, in collaborazione con Aci e Università degli studi di Genova.

I dati relativi agli illeciti accertati negli ultimi anni parlano da soli. Nel 2017 i casi di guida in stato di ebbrezza erano stati 307, 283 nel 2018, 602 nel 2019, 138 nell’anno del Covid e 1001 nel 2021, in questo 2022 siamo già oltre quota 900. Per quanto riguarda l’assunzione di stupefacenti riscontrata in persone al volante si è passati dai 28 casi del 2017 ai 35 del 2022, ma nel 2021 erano stati 45.

“L’aumento generalizzato è dovuto al fatto che da una parte ci sono stati più controlli – spiega il comandante della polizia Giurato – ma anche alla possibilità degli agenti di effettuarli con le opportune strumentazioni, per questo è molto importante che il Comune continui a investire in questo campo”.

Non si tratterà di controlli quotidiani completamente random, anche per evitare di sprecare risorse e denaro pubblico, ma di posizionamenti mirati in aree e strade della città, per esempio nei pressi di determinati locali, dove è stata già riscontrata nel passato un’alta incidenza di comportamenti pericolosi alla guida.

“Su questa linea non ci discostiamo di un centimetro – conferma l’assessore alla Sicurezza e Polizia locale Sergio Gambino – la sicurezza sulla strade è di primaria importanza così come lo è la prevenzione dell’incidentalità provocata dall’uso di alcol e droga”.

Le nuove moto sono Yamaha Tracer 7, 700cc di cilindrata. “Saranno il mezzo più adatto per il pattugliamento del territorio ma anche per portare avanti la campagna di prevenzione”, aggiunge Giurato.

I nuovi drogatest e pre-test per l’alcol sono strumentazioni importanti. “Intanto hanno una dimensione ridotta e quindi potranno essere dati in dotazione alle pattuglie motorizzate – continua – inoltre sono molto accurati e, per quanto riguarda gli stupefacenti, potranno identificarne 8 tipi diversi”.