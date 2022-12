Albergatori genovesi a riposo prima di un Capodanno di fuoco: “Previsto il tutto esaurito”

Genova. “L’hotel è chiuso, riapriamo il 29 dicembre” questa la frase scritta su un cartello affisso sulla porta d’ingresso di un hotel di Genova che, come diverse strutture della città, ha deciso di chiudere qualche giorno durante il periodo delle feste e riaprire solo poco prima di Capodanno, per cui è previsto il “quasi tutto esaurito” a partire da giovedì 29 dicembre.

“La chiusura nel periodo delle feste è fisiologica, accade ogni anno, soprattutto per le strutture a conduzione familiare – spiega Gianluca Faziola, presidente albergatori Genova – perché si approfitta del momento per stare insieme e godersi il Natale a casa. Altri invece, non molti però, hanno deciso di chiudere per risparmiare sulle bollette di luce e gas, altri ancora, la maggior parte, semplicemente per godersi qualche giorno di riposo prima di un Capodanno di fuoco per cui si prevede già il tutto esaurito. Ad oggi sono pochissime le camere libere”.

E continua facendo il punto sul flusso di lavoro durante l’anno: “Nel 2022 si è lavorato molto bene. È stato un anno complessivamente positivo. Nei primi mesi, gennaio e febbraio, si sono registrate poche presenza a causa del Covid, ma da marzo in poi si è tornati a raggiungere un buon ritmo di lavoro”.

Poi conclude: “Si è lavorato tanto e bene anche in estate, sebbene il caro energia e caro bollette si sia fatto sentire notevolmente. Bollette alte, ma sempre tanto lavoro fortunatamente. Ma la spesa più ingente per gli albergatori è legata ai costi del servizio di lavanderia e, in estate, all’aria condizionata“.

È andato bene anche questo ultimo periodo delle festività natalizie, anche se speravamo andasse meglio. Si è comunque raggiunti un 50-60% di prenotazioni, paragonabili al periodo pre-Covid“.