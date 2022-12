Al Trail di Portofino 700 partenti: secondo posto per il genovese Gabriele Pace

Portofino. Una giornata baciata dal sole, con panorami da cartolina in un’area parco unica al mondo: non poteva esserci edizione migliore per il Trail di Portofino di domenica 11 dicembre, con 700 partenti a Santa Margherita Ligure (Ge) distribuiti sulla prova agonistica di venti chilometri e sulle versioni di “La più bella” e “Marcia Arcobaleno”.

Grande soddisfazione fra gli organizzatori dell’Atletica Due Perle di Nicola Fenelli e gli assistenti sul percorso (in rappresentanza di molte associazioni di volontariato), che hanno assicurato una perfetta percorribilità e vigilanza.

Venendo al settore agonistico, alla fine è prevalsa la classe indubbia del bergamasco Luca Arrigoni, primo in 1h34’49”: “Sono molto soddisfatto, organizzazione stratosferica”, è stato il commento a caldo.

Arrigoni e il genovese del Delta Spedizioni Gabriele Pace hanno fatto gara a parte. “Per me è il primo trail dopo molti mesi”, ha commentato Gabriele, secondo assoluto, vincitore due anni fa della Skymarathon dell’Etna, prima presenza in gara. Circa cinque minuti li hanno divisi all’arrivo in Villa Durazzo.

Terzo un altro bergamasco, Simone Tampini della Recastello, 1h44’35”, quarto, a soli sei secondi dal podio, secondo ligure classificato, l’emergente Paolo Fiacchi degli Zena Runners, 1h44″41, e quinto a tre secondi il genovese Nicola Poggi della Sisport.

Fra le donne sorprende l’aostana Elisabetta Negra (Asd Inrun), che coglie il primo posto in 1h56’25” ed è l’unica a scendere sotto il limite cronometrico delle due ore. La novarese Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavia) non riesce nell’accoppiata con il trail di marzo, ma comunque è seconda in 2h00’42”, e tiene a debita distanza Alice Testini (Co Piateda), terza in 2h05’18”. Prima delle liguri Monica D’Urso, una presenza costante in tantissime competizioni, quinta in 2h08’13” per i colori dell’Atletica Vallescrivia. La consocia Agnese Zuccarino è nona in 2h19’38”.

La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione dei comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli.