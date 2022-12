Al consiglio-maratona sul bilancio arrivano i gin tonic, la minoranza stuzzica il sindaco sul “caso feste”

Genova. Prosegue la maratona del consiglio comunale sul bilancio di previsione, iniziato ieri mattina e in programma fino a martedì 27 dicembre. In corso ormai da ore l’illustrazione da parte di maggioranza e minoranza dei moltissimi ordini del giorno presentati. Nonostante in seguito a un accordo l’opposizione abbia accettato di accorparne diversi, riducendo la cifra dagli iniziali 4500 a circa 600 documenti, i lavori dovranno andare avanti, anche oggi, fino a tarda serata.

Quasi all’ora dell’aperitivo, però, è andato in scena un siparietto organizzato dal centrosinistra per “stuzzicare” il sindaco e la giunta sulla concomitanza tra la seduta del consiglio e la festa organizzata da tempo dall’assessore al Sociale Lorenza Rosso per inaugurare casa nuova. Festa alla quale anche il sindaco dovrebbe partecipare.

Per “risarcire” la giunta del party mancato alcuni consiglieri hanno organizzato un cabaret di bicchieri di gin tonic. A prestarsi come cameriere il consigliere Pd Alberto Pandolfo che ha anche bevuto un sorso dell’intruglio per dimostrare al sindaco (peraltro astemio) che non si trattava di una sostanza avvelenata. Tutto si è svolto in un clima di ironia e tra i sorrisi a denti stretti dei presenti in sala rossa.

Quello delle feste organizzate dagli assessori (oggi Rosso, ieri la collega Marta Brusoni) nelle stesse ore delle sedute di consiglio è stato uno dei “casi” – sicuramente quello a più alto tasso di gossip – scoppiati in merito al tormentato percorso di approvazione del bilancio.

Ieri la prima seduta era stata molto tesa, soprattutto nella prima parte, tra le proteste dell’opposizione per l’inammissibilità di molti ordini del giorno presentati e le accuse di ostruzionismo da parte del centrodestra alla stessa minoranza.