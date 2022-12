Al centro Santa Dorotea concerto di Natale dei Jingle Jam Singers per i profughi ucraini

Genova. Nella giornata dell’Immacolata, lo scorso giovedì 8 dicembre, si è tenuta presso il Centro Santa Dorotea una rappresentazione musicale del gruppo corale e polifonico Jingle Jam Singers, fondato a Genova nel 1994 e attivo come vera e propria associazione corale dal 1999.

Presso la comunità alloggio rivalorizzata e gestita direttamente dal gruppo Votto Alessi con sede in via Liri 29, nel quartiere di Genova Albaro, sono attualmente ospitati anche 70 profughi della guerra in Ucraina. Per la precisione, 50 adulti e 20 bambini e bambine.

Il gruppo Jingle Jam Singers ha preparato un’ampia scaletta di 18 fra canti e canzoni allietando gli ospiti della residenza con oltre un’ora di canti Gospel e a tema natalizio. Dei brani è stato raccontato anche il significato e questo grazie ad una corista che ha fatto da interprete con le famiglie e, soprattutto, con bambini e bambine. Tra i vari brani, ne è stato cantato anche uno spiritual contro la guerra (Вниз по берегу реки il titolo in russo, “Down by the Riverside” la sua traduzione in inglese). Si è trattato di un piccolo, ma significativo contributo per dire “no” ad un conflitto le cui conseguenze erano scritte negli occhi delle persone che hanno ascoltato questa canzone.

L’evento musicale ha avuto inizio alle ore 15.30. Precedentemente vi era stato un momento di giochi e di svago coordinato anche dal Gruppo Città di Genova. Semplici giochi di gruppo, che hanno però permesso a storie, racconti, tradizioni e culture differenti di incontrarsi e di condividere le loro emozioni, in pieno spirito natalizio.

“Abbiamo ricevuto molto, molto di più di quello che abbiamo provato a donare” è stato il commento di Andrea Guerrieri, tra le voci dei Jingle Jam Singers presente all’evento. “È stato molto bello e spontaneo coinvolgere i bimbi di queste famiglie in alcuni semplici giochi di gruppo, ed è stato molto toccante vedere il loro entusiasmo crescere durante il concerto fino a venire, alla fine, in mezzo a noi a fare foto insieme, a provare con curiosità gli strumenti, a ringraziarci per avergli portato un po’ di felicità“.

L’evento si è concluso con l’offerta di alcuni piccoli omaggi prodotti direttamente dai bambini per essere appesi sul proprio Albero di Natale. Assieme ai giochi, anche di ques’ultima iniziativa si è fatto promotore il Gruppo Città di Genova.