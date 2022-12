Agricoltori, commercianti e artigiani: redditi bassi e pensioni da fame. Tosetti (Flai Cgil): “Preoccupante”

Genova. L’importo medio delle pensioni di vecchiaia e anzianità del settore privato liquidate nel 2021 in provincia di Genova ammonta a soli 803 euro per i coltivatori diretti, 1.121 euro per gli artigiani e 1.212 euro per i commercianti. Una cifra che cambia, e parecchio, a seconda della residenza del titolare (in Comuni come Rondanina, Propata e Montebruno risulta inferiore anche del 30-40% rispetto alla media provinciale).

Non va meglio sui redditi: nel 2020 (dati Inps) il reddito medio in provincia di Genova era di 23 mila euro per i dipendenti privati, 20.626 per i commercianti, 20.157 euro per gli artigiani, 11.201 per gli operai agricoli, 10.103 euro per gli autonomi agricoli e 7.781 euro per i domestici.

Sono alcuni dei dati, preoccupanti, emersi durante il congresso della Flai Cgil a Genova che ha visto la conferma come segretaria generale di Laura Tosetti. Il combinarsi di bassa retribuzione oraria e di contratti di lavoro di breve durata si traduce in redditi ridotti per i lavoratori e prospettive pensionistiche che Tosetti definisce «da fame».

La Flai tutela i lavoratori agricoli e florovivaisti, i lavoratori dell’industria e dell’artigianato alimentare, i lavoratori della pesca. Un settore che è più che parcellizzato: polverizzato. Nella provincia di Genova al 31 dicembre 2021 erano attive 2.690 imprese agroalimentari con un totale di 6.177 addetti. Di queste, 1.369 sono dedicate all’agricoltura e all’allevamento e occupano in tutto 1.066 addetti, neppure uno per unità locale. Solo le aziende dedicate alla coltivazione dell’uva presentano una media di quasi due addetti. Nelle altre tre province liguri, secondo i dati di Unioncamere, sono presenti 6.734 imprese dedicate ad agricoltura, silvicoltura e pesca con un totale di 12.361 addetti. Le imprese alimentari a Genova sono in tutto 1.275 e hanno 5.049 addetti: una media di 3,52 a impresa. La maggior parte sono dedicate alla produzione di prodotti da forno e farinacei (quindi pane, pasticceria, biscotti e simili, compresi i tipici e famosi dolci genovesi): queste sono 946, vale a dire oltre il 74% delle aziende alimentari e hanno 3.889 addetti, il 77% di quelli che lavorano in questo settore. La percentuale è di 4,11 addetti per impresa.

Le aziende con il maggior numero di lavoratori sono nell’attività della pasticceria, del caffè, nella lavorazione e conservazione di pesce, pizze. Infine l’industria delle bevande a Genova: 46 imprese con 62 addetti.

Relazioni sindacali ancora difficili, un settore che sconta più di tanti altri il tasso d’inflazione all’11,8% che colpisce il potere di acquisto di lavoratori e pensionati e un aumento del carrello della spesa del 12,7%.

«Lo vediamo quasi quotidianamente in chi viene in sindacato – afferma Tosetti – persone che, per esempio, facevano il duro lavoro del panificatore e che si sono trovate da un giorno all’altro senza occupazione. La loro azienda ha chiuso o ha ridotto il personale. Precario e povero è anche il lavoro contrattualizzato, magari a tempo determinato, di una dipendente di una piccola impresa artigiana, a un’età attorno ai 50 anni, alla quale viene chiesta la flessibilità di orario o viene trasformato il contratto da full time a part time chiedendo comunque di lavorare full time. Come Flai notiamo sul nostro territorio un alto livello di vertenzialità soprattutto nelle imprese artigiane di prodotti da forno, pasticcerie, gelaterie, nelle realtà cioè di piccole e medie dimensioni. Vertenzialità, conflittualità, spesso legata all’esigibilità dei più elementari diritti, alla difesa degli orari di lavoro, della retribuzione, intendo proprio di percepire lo stipendio a fine mese, di poter usufruire di un permesso sindacale, e della sicurezza del lavoro. Inoltre in molte realtà essere donna, diventare mamma, dover accudire un familiare ammalato, diventa un “ostacolo” e troppo spesso, ancora oggi, il più delle volte significa rischiare di perdere il posto di lavoro».

Non va molto meglio nelle poche grandi aziende sul territorio: «Il settore è talmente all’antica in certe situazioni che addirittura non è facile trovare candidati per le rsu/rsa e ottenere permessi sindacali per partecipare banalmente al congresso. Un gruppo presente sul nostro territorio, Vandemorteele spa, ormai diventano gruppo mondiale, rifiuta ancora di concedere il buono pasto. Siamo però riusciti a ottenere l’elasticità di orario».

La soluzione, secondo Tosetti, è puntare su Genova e sulla Liguria e sui prodotti di qualità, oltre ad adottare scelte ambientali non più rinviabili. «Il settore agroalimentare può fare da volano per la crescita dell’economia della nostra città e della nostra regione costruendo filiere, sono elementi che danno il vantaggio competitivo sul mercato locale, nazionale e globale. La sfida passa attraverso la qualità del lavoro, dei diritti, la cultura del lavoro, la professionalità».