Agenzie marittime, siglato il contratto integrativo per 2mila dipendenti genovesi

Genova. È stato siglato in questi giorni il contratto integrativo per i dipendenti dele agenzie marittime genovesi. Solo nell’area genovese il contratto riguarda circa 2mila dipendenti e dovrà essere applicato in tutte le agenzie marittime, anche le più piccole, dove spesso le organizzazioni sindacali faticano maggiormente a raggiungere lavoratrici e lavoratori.

“È un contratto integrativo territoriale che agisce sull’organizzazione del lavoro con la regolamentazione dello smart working e del lavoro flessibile, agevola la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, contratta la formazione professionale e agevola la comunicazione tra sindacato e lavoratori attraverso i nuovi strumenti informatici”, sottolineano le Segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl Uil trasporti.

Il contratto, siglato tra le sigle sindacali di categoria e Assagenti è il primo accordo di questo tipo che viene stipulato a livello territoriale ed è anche l’unico in Italia.

“L’intesa prevede una serie di misure di agevolazione e di qualificazione del lavoro, fra cui spicca una flessibilità in ingresso di almeno 30 minuti per i dipendenti, l’istituzione di una commissione paritetica volta a valutare i bisogni formativi, la creazione di una bacheca elettronica sul sito dell’Associazione, l’incremento del livello minimo del buono pasto giornaliero, oltre a potenziali incentivi per banca ore aziendali e strumenti a favore della diffusione del cosiddetto lavoro agile.

L’intesa è stata raggiunta fra i vertici di Assagenti Genova, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. “Si tratta di un risultato importante – ha sottolineato il presidente di Assagenti, Paolo Pessina – che è frutto di una nuova dinamica collaborativa e propositiva nei rapporti sindacali e quindi nel rapporto di lavoro all’interno delle nostre aziende”.