Agenzia delle dogane, a Genova nel 2022 quasi 19 mila controlli tra porti e aeroporto

Genova. Quasi 19 mila controlli di cui 10.500 verifiche fisiche e 8475 eseguiti a livello documentale.Circa 900 verifiche tecnico-amministrative e 90 controlli di iniziativa che hanno consentito di accertare nel 2022 oltre 3.700.000,00 euro di maggiori diritti.

E’ questo il bilancio 2022 dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2, che assicura nel suo complesso tutti i servizi doganali e i controlli dei bacini portuale di Pra’ e Multedo del porto di Genova, dell’Aeroporto Colombo, dei 35 magazzini doganali presenti nella zona del ponente genovese, Valpolcevera e Valle Scrivia e svolge compiti di accertamento, riscossione e contenzioso in materia accise nell’ambito di tutta la Provincia di Genova con rilascio di autorizzazioni e licenze.

“Sono soddisfatto dell’impegno profuso anche nel 2022 dai nostri funzionari” – dichiara Alberto Siniscalchi, direttore dell’Ufficio delle Dogane di Genova-2 – “Il costante monitoraggio dei flussi di merci posto in essere da ADM ha consentito, tra l’altro, numerose attività di contrasto al fenomeno della contraffazione di prodotti che violavano la proprietà intellettuale di aziende operanti nell’Unione, il blocco di centinaia di tonnellate di rifiuti speciali pericolosi illecitamente spediti verso Asia ed Africa, il recupero di dazi ed IVA attraverso il controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali non corrette, la prevenzione dell’introduzione di prodotti non conformi agli standards di sicurezza comunitari come giocattoli, dispositivi medici, prodotti elettrici”.