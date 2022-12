Addio alla vecchia edicola di via San Vincenzo, Bordilli: “Era degradata e toglieva visuale”

Genova. È stata rimossa nella notte la vecchia edicola nella parte alta di via San Vincenzo, nel pieno centro di Genova.

“Dopo un contenzioso che ci ha dato ragione, sollecitati anche dal Civ della via e da tanti residenti, nella notte è stato rimosso un vetusto manufatto che in levava visuale, ma soprattutto ingombrava lo spazio in maniera oramai inopportuna soprattutto a causa del degrado cui era soggetto”, spiega su Facebook l’assessora al Commercio Paola Bordilli.

La struttura, che giaceva chiusa e abbandonata ormai da anni, è stata smontata dai tecnici del Comune e rimossa con un mezzo meccanico. Quindi il personale di Amiu ha provveduto a ripulire la strada.

“Ringrazio gli uffici di commercio e avvocatura, la polizia locale, Amiu e tutti coloro che hanno lavorato per garantire che le operazioni si potessero svolgere al meglio”, ha concluso Bordilli.