Addio al green pass per le visite in ospedale, FdI esulta: “Viva la libertà dei cittadini”

Roma. Stop al green pass per le visite ai parenti in ospedali e Rsa. È la principale misura contenuta nel pacchetto di emendamenti sulle misure di contrasto alla diffusione del Covid votato ieri in Senato. Inoltre viene ridotto a cinque giorni il periodo di autosorveglianza per i contatti stretti di soggetti positivi. Per gli asintomatici confermati i cinque giorni di isolamento ma per uscire dalla quarantena non sarà più necessario il tampone.

“Il governo Meloni ha ancora una volta dimostrato che le promesse in campagna elettorale per noi di Fratelli d’Italia rappresentano un dovere verso i cittadini che ci hanno dato fiducia – ha commentato oggi il senatore ligure Gianni Berrino -.L’Italia può finalmente dire addio al regime delle restrizioni che tristemente ha caratterizzato l’epoca di Roberto Speranza ministro della Salute. Grazie a noi gli italiani potranno d’ora in poi visitare i propri cari in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e negli hospice, nonché nei reparti di degenza degli ospedali senza dover mostrare il green pass. Viva la libertà dei cittadini, viva la coerenza di Fratelli d’Italia“.

D’accordo con l’allentamento delle misure anche l’infettivologo genovese Matteo Bassetti: “Credo sia una decisione di buonsenso perché oggi il green pass non viene più chiesto per niente, se non per entrare in queste strutture. Negli stessi ospedali dove possono entrare medici e infermieri senza vaccinazione non vedo perché dobbiamo chiedere la vaccinazione ai visitatori”, ha dichiarato all’Adnkronos Salute.

L’abolizione degli ultimi utilizzi del certificato verde, tanto applicato quanto contestato durante la campagna di vaccinazione, “mette tutti sullo stesso piano – osserva lo specialista – Ovviamente, chi vuole entrare in queste strutture si deve mettere la mascherina per evitare di portare problemi. Però è un modo per riaprire anche definitivamente ai visitatori i nostri ospedali. I pazienti è giusto che abbiano il conforto dei loro cari”.