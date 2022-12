Acquario di Genova, al via il contest online “Trenta la fortuna”: premi su base giornaliera

Genova. L’Acquario di Genova presenta “Trenta la fortuna”, la seconda iniziativa speciale ideata per celebrare i 30 anni della struttura.

Un contest online grazie al quale i partecipanti potranno mettere alla prova la conoscenza dell’Acquario e dei principali eventi e progetti che lo hanno visto protagonista dal 1992 ad oggi e aggiudicarsi uno dei premi previsti su base giornaliera.

Partecipare è molto semplice: è sufficiente collegarsi al sito https://concorso30lafortuna.acquariodigenova.it, registrarsi, cliccare sulla grafica che fa accedere di giorno in giorno alla giornata corrente, dove saranno contenute curiosità e informazioni sulla storia dell’Acquario, e…tentare la fortuna!

Grazie a una meccanica Instant win, un apposito software selezionerà ogni giorno due vincitori che si aggiudicheranno la possibilità di vivere un’esperienza di visita all’interno dell’Acquario di Genova o del mondo AcquarioVillage.

Tra le esperienze in palio, anche la visita alla nuova Città dei Bambini e dei Ragazzi, la cui apertura al pubblico, prevista il 2 dicembre, rientra nel più ampio programma di festeggiamenti dei 30 anni dell’Area Porto Antico e dell’Acquario.

Ogni giocatore può partecipare tutti i giorni, dal 30 novembre 2022 al 6 gennaio 2023, per un massimo di una volta al giorno.

Entro il 31 gennaio 2023, avverrà l’estrazione finale tra tutti i giocatori registrati al contest che avranno acquistato almeno un biglietto di ingresso per l’Acquario di Genova nel periodo compreso tra il 1/01/2022 e il 6/01/2023 e avranno inserito nella pagina dedicata del sito del contest il codice alfanumerico corrispondente al biglietto acquistato.

In palio per l’estrazione finale un pacchetto per 4 persone a cura di C-Way, il tour operator del gruppo Costa Edutainment, per un soggiorno a Rimini con visita a Italia in Miniatura, uno dei parchi più amati del gruppo.

Il Contest, le sue modalità di svolgimento, il Regolamento e le informazioni relative al trattamento dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sul Sito https://concorso30lafortuna.acquariodigenova.it per tutta la durata e sino alla conclusione del Contest.

A dicembre e gennaio, l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 18), sabato e domenica dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 18). Nei giorni dall’8 all’11 dicembre, apertura anticipata alle 8:30 e chiusura alle 20 (ultimo ingresso ore 18). Il 31 dicembre, per consentire l’allestimento dell’evento di Capodanno, l’Acquario anticiperà la chiusura alle ore 16 (ultimo ingresso ore 14).

Il calendario delle esperienze speciali per il compleanno dei 30 anni dell’Acquario di Genova verrà comunicato di mese in mese sul sito www.acquariodigenova.it e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter della struttura