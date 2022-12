Acquario di Genova, a gennaio sconto per il ‘pass annuale’ che consente di tornare in visita tutto l’anno

Genova. L’Acquario di Genova lancia una nuova iniziativa speciale per festeggiare con il pubblico i suoi 30 anni di attività: per tutto il mese di gennaio AcquarioPass (versione adulto), l’abbonamento nominativo che consente di tornare in visita per un anno intero, è in offerta alla tariffa di 50 Euro, anziché 65

AcquarioPass permette di effettuare una visita al giorno ed un’occasione per seguire la vita dell’Acquario e non perdere le novità del percorso espositivo.

Il pass scontato può essere acquistato presso la biglietteria dell’Acquario di Genova e online sul sito www.acquariodigenova.it.

Oltre alla versione adulto è disponibile la versione ragazzo (4-12 anni) a 50 Euro.

Come le precedenti due iniziative – la promo per i liguri a novembre e il contest “Trenta la fortuna” a dicembre – anche in questo caso l’Acquario ha l’obiettivo di consolidare il legame con i visitatori, rafforzare il suo ruolo di attrattore turistico, fornendo continui spunti per tornare in visita a Genova e offrendo occasioni divertenti e coinvolgenti per conoscere e imparare ad amare la natura.

Fino al 6 gennaio prosegue “Trenta la fortuna”, il contest online grazie al quale i partecipanti possono mettere alla prova la conoscenza dell’Acquario e dei principali eventi e progetti che lo hanno visto protagonista dal 1992 ad oggi e aggiudicarsi uno dei premi previsti su base giornaliera.

Partecipare è semplice: basta collegarsi al sito https://concorso30lafortuna.acquariodigenova.it, registrarsi e tentare la fortuna!

Grazie a una meccanica Instant win, un apposito software selezionerà ogni giorno due vincitori che si aggiudicheranno la possibilità di vivere un’esperienza di visita all’interno dell’Acquario di Genova o del mondo AcquarioVillage.

Ogni giocatore può partecipare tutti i giorni, fino al 6 gennaio 2023, per un massimo di una volta al giorno.

Entro il 31 gennaio 2023 avverrà l’estrazione finale tra tutti i giocatori registrati al contest che avranno acquistato almeno un biglietto di ingresso per l’Acquario di Genova nel periodo compreso tra il 1/01/2022 e il 6/01/2023 e avranno inserito nella pagina dedicata del sito del contest il codice alfanumerico corrispondente al biglietto acquistato.

In palio per l’estrazione finale un pacchetto per 4 persone a cura di C-Way, il tour operator del gruppo Costa Edutainment, per un soggiorno a Rimini con visita a Italia in Miniatura, uno dei parchi più amati del gruppo.

Il contest, le sue modalità di svolgimento, il Regolamento e le informazioni relative al trattamento dei dati personali, sono resi noti e pubblicati sul sito https://concorso30lafortuna.acquariodigenova.it per tutta la durata e sino alla conclusione del contest.

A gennaio l’Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 18), sabato e domenica dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 18).